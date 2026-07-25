Burkina Faso: Contrats d'objectifs 2O26 - Le Camarade Edasso Rodrigue Bayala affiche un taux d'exécution de 75,lO %

L'évaluation, par le Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, de la mise en oeuvre, au 30 juin 2026, des contrats d'objectifs des ministres s'est poursuivie, ce samedi 25 juillet 2026, avec le Camarade ministre de la Justice, garde des Sceaux, Me Edasso Rodrigue Bayala. Au terme de l'exercice, son contrat d'objectifs affiche un taux d'exécution de 75,10 %.

« Les taux d'exécution sont des indicateurs de performance, mais le véritable défi est de faire en sorte que cet impact soit directement ressenti par les Burkinabè, afin qu'ils comprennent le sens et l'action de leur justice », a déclaré le Camarade ministre Edasso Rodrigue Bayala.

Structuré autour de six objectifs, onze actions et trente-huit extrants, son contrat porte notamment sur l'accès à la justice, le traitement des affaires judiciaires, l'administration pénitentiaire, la protection des droits humains, la citoyenneté et la paix, ainsi que la défense des intérêts de l'État à travers l'Agence judiciaire de l'État.

Parmi les principaux acquis, le ministre a relevé l'opérationnalisation de 499 tribunaux coutumiers au 30 juin 2026, pour une prévision annuelle de 100, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi « Faso Bu Kaoré ».

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L'opération « casiers vides » et les audiences organisées au plus près des populations ont également permis de traiter plus de 4 000 dossiers sur une prévision annuelle de 5 000. Ce bilan comprend 678 dossiers criminels, contre 129 sur l'ensemble de l'année 2023, ainsi que 129 dossiers jugés par le Pôle économique et financier.

Sur le plan financier, plus de 3,033 milliards de F CFA d'amendes et de frais de justice ont été recouvrés, pour une cible annuelle d'un milliard de F CFA. Près de 800 millions de F CFA d'avoirs issus de crimes économiques ont également été saisis ou confisqués, sur une prévision de deux milliards de F CFA.

Dans le cadre du travail d'intérêt général, plus de 4 000 personnes ont été placées afin de contribuer aux efforts de développement national. Par ailleurs, plus de 1 500 Volontaires pour la défense de la Patrie ont été formés en matière de droits humains, dépassant la cible initiale de 1 000 personnels des FDS et des VDP.

Les campagnes de sensibilisation à la citoyenneté et à la paix ont, quant à elles, touché cinq millions de personnes, pour une prévision de trois millions.

Pour le second semestre, le ministre entend accélérer la digitalisation des actes administratifs, poursuivre les réformes, notamment celle du Code pénal, et renforcer le recouvrement des amendes publiques.