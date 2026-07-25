Burkina Faso: Contrats d'objectifs 2026 - Un taux d'exécution de 53,29 % à mi-parcours pour le ministre chargé de la Communication et de la Culture

Le Premier ministre, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce vendredi 24 juillet 2026, à l'évaluation à mi-parcours du contrat d'objectifs du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement, le Camarade Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Au 30 juin 2026, ce contrat d'objectifs affiche un taux d'exécution de 53,29 %, au titre des actions menées dans les domaines de la communication gouvernementale, de la promotion culturelle et artistique, ainsi que du développement du tourisme.

Dans le domaine de la communication, les principales actions ont porté sur l'organisation du Prix Galian et la mise en oeuvre de la Stratégie de communication de guerre dans les médias publics et privés. Cette stratégie s'est notamment traduite par la diffusion de contenus consacrés au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion du vivre-ensemble.

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Dans le secteur de la culture, plusieurs acquis ont été enregistrés. Il s'agit notamment de l'organisation de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), de la deuxième édition de la Semaine de la fraternité, tenue en marge de la SNC, ainsi que de la quatrième édition du Mois du patrimoine burkinabè. Cette dynamique a également été marquée par la proclamation de la deuxième liste des Trésors humains vivants et par la célébration, le 15 mai dernier, de la Journée des coutumes et traditions.

En ce qui concerne le secteur du tourisme, les actions ont notamment concerné le renforcement des contrôles dans les établissements d'hébergement. Cette démarche vise à assainir le secteur, à permettre aux opérateurs en règle d'exercer leurs activités dans de meilleures conditions et à accroître leur contribution à la mobilisation des recettes fiscales.

Des initiatives d'accompagnement et de soutien aux acteurs ont également été mises en oeuvre, notamment à travers la promotion du tourisme interne, considéré comme un important levier de développement économique et social.

Pour le second semestre de l'année, plusieurs activités majeures sont programmées. Il s'agit notamment de l'organisation, en octobre prochain, des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) et du Forum des acteurs des médias de la Confédération des États du Sahel (AES).

Le département prévoit également le lancement, en septembre, de grandes émissions destinées à accompagner l'opérationnalisation de la télévision et de la radio de la Confédération AES, l'organisation du Symposium de sculpture sur granit de Laongo en novembre, ainsi que la tenue du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) en septembre prochain.