Togo: Cinq communes sortent du bricolage des déchets

25 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le projet GEDEC a transformé la gestion des déchets dans cinq communes togolaises.

Lancé en février 2023, il a structuré la collecte et le traitement des déchets solides et des boues de vidange à Zio 1, Ogou 1, Tchaoudjo 1, Kozah 1 et Tône 1.

Le secteur, longtemps informel, dispose désormais de services organisés, d'acteurs formels et de stratégies communales.

Ce bilan a été présenté vendredi à Lomé lors de la quatrième concertation du Comité national de pilotage.

Selon le chef de projet Fafaadé Lokossou, les objectifs ont globalement été atteints. Il appelle toutefois les communes à mobiliser davantage de ressources, à mieux planifier et à renforcer le transfert et le traitement des déchets, tout en invitant les populations à adopter des gestes responsables.

Lionel Vignacq, représentant de l'ambassadeur de France, et Silvia Favret, de l'Union européenne, ont salué les avancées : meilleure salubrité urbaine, coopération public-privé renforcée et gouvernance locale plus durable.Les membres du comité ont insisté sur la nécessité de préserver ces acquis pour garantir la continuité des services.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.