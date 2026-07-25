Togo: Cinq communes sortent du bricolage des déchets

Le projet GEDEC a transformé la gestion des déchets dans cinq communes togolaises.

Lancé en février 2023, il a structuré la collecte et le traitement des déchets solides et des boues de vidange à Zio 1, Ogou 1, Tchaoudjo 1, Kozah 1 et Tône 1.

Le secteur, longtemps informel, dispose désormais de services organisés, d'acteurs formels et de stratégies communales.

Ce bilan a été présenté vendredi à Lomé lors de la quatrième concertation du Comité national de pilotage.

Selon le chef de projet Fafaadé Lokossou, les objectifs ont globalement été atteints. Il appelle toutefois les communes à mobiliser davantage de ressources, à mieux planifier et à renforcer le transfert et le traitement des déchets, tout en invitant les populations à adopter des gestes responsables.

Lionel Vignacq, représentant de l'ambassadeur de France, et Silvia Favret, de l'Union européenne, ont salué les avancées : meilleure salubrité urbaine, coopération public-privé renforcée et gouvernance locale plus durable.Les membres du comité ont insisté sur la nécessité de préserver ces acquis pour garantir la continuité des services.