Togo: Sonnie Badu en concert à Lomé

25 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

La star ghanéenne du gospel, Sonnie Badu, se produira à Lomé les 1er et 2 août, à l'occasion de Glory Night Lomé.

Glory Night se veut un rendez-vous international de communion, de louange et de célébration.

L'événement s'inscrit dans l'essor du gospel africain, dont l'audience grandit sur le continent et dans la diaspora, porté par des artistes comme Nathaniel Bassey, Moses Bliss, Joe Mettle, Mercy Chinwo ou Sonnie Badu, qui remplissent désormais salles et stades lors de leurs tournées internationales.

Surnommé « le ministre de l'atmosphère » pour ses longues séquences d'adoration, Sonnie Badu est l'une des grandes figures du gospel africain.

Pasteur principal de RockHill Church au Royaume-Uni, il est notamment connu pour Baba, Wonder God et Solid Rock. Sa venue à Lomé coïncide avec la célébration de ses 30 ans de carrière.

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