Cote d'Ivoire: Culture et cinéma - Françoise Remarck mise sur l'unité des artistes pour accélérer la professionnalisation du secteur

À son cabinet, situé à la Tour B au Plateau, à Abidjan, Françoise Remarck a reçu, le jeudi 23 juillet 2026, une délégation du Syndicat national des acteurs de l'audiovisuel et du cinéma de Côte d'Ivoire (Synaac-CI), conduite par sa secrétaire générale, Éva Sandrine Guehi.

Cette audience intervient quelques mois après les concertations organisées le 23 mars 2026 entre les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ces échanges ont permis d'identifier les principales difficultés du secteur et ont conduit à la création du Synaac-CI, à la tête duquel Éva Sandrine Guehi a été élue secrétaire générale le 13 juin 2026.

Une rencontre au service de la structuration du secteur

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a, à cette occasion, réaffirmé son engagement en faveur d'un secteur culturel ivoirien mieux structuré et plus compétitif.

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Elle a souligné l'importance de l'union des artistes et du renforcement des organisations professionnelles comme conditions essentielles à la défense des intérêts du monde culturel.

Le Synaac-CI, une nouvelle voix pour les professionnels

À travers cette organisation syndicale, les acteurs de l'audiovisuel et du cinéma ambitionnent de mieux défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux.

Le syndicat entend également contribuer à l'amélioration des conditions de travail des artistes et des techniciens, tout en favorisant une meilleure organisation de la filière.

Au cours de la rencontre, la ministre est revenue sur le statut de l'artiste en Côte d'Ivoire, mettant en lumière les droits et obligations définis par le décret n° 2021-624 du 20 octobre 2021. Ce fut l'occasion de sensibiliser les membres du syndicat au cadre juridique qui régit leur profession.

L'union des artistes comme moteur de changement

Françoise Remarck a également insisté sur la nécessité de renforcer les organisations faîtières du secteur culturel. Selon elle, seule une représentation forte, crédible et unie peut porter efficacement les préoccupations des artistes auprès des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels.

La ministre a rappelé que la cohésion entre les différents acteurs constitue un levier majeur pour faire avancer les revendications du secteur, améliorer le dialogue avec les autorités et favoriser l'émergence de solutions durables aux difficultés rencontrées par les professionnels de la culture.

« Les organisations professionnelles fortes et bien gouvernées sont indispensables à la construction d'un secteur culturel performant », a-t-elle souligné.

Une industrie culturelle en pleine mutation

Cette rencontre s'inscrit dans un contexte particulièrement dynamique pour les Industries culturelles et créatives (Icc) en Côte d'Ivoire. L'audiovisuel et le cinéma connaissent une croissance soutenue, portée notamment par l'augmentation des productions locales, l'essor des plateformes numériques, la popularité des séries ivoiriennes et le développement des festivals culturels.

Face à cette évolution, Françoise Remarck a invité les acteurs du secteur à privilégier la bonne gouvernance, le respect des textes en vigueur et le dialogue permanent avec les institutions. Elle les a également exhortés à placer l'intérêt général au-dessus des considérations individuelles afin de garantir un développement harmonieux et durable de l'industrie culturelle ivoirienne.

L'engagement renouvelé du gouvernement

À travers cette audience, le ministère de la Culture et de la Francophonie réaffirme sa volonté d'accompagner les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma dans la construction d'un secteur mieux organisé, plus compétitif et davantage protecteur des droits des artistes.

Pour Françoise Remarck, la structuration des organisations professionnelles demeure un enjeu stratégique pour faire des industries culturelles et créatives un véritable moteur de développement économique, de création d'emplois et de rayonnement culturel pour la Côte d'Ivoire.

Un objectif qui passe inévitablement par une plus grande solidarité entre les acteurs et par le renforcement des institutions représentatives du secteur.