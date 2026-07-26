Afrique: Siarc 2026 - La Côte d'Ivoire déploie son savoir-faire artisanal à Yaoundé

La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur de l'édition 2026 du Salon international de l'artisanat du Cameroun (Siarc), entend marquer les esprits.

Ainsi, du 27 juillet au 3 août, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté conduira, à Yaoundé, une importante délégation ivoirienne comprenant notamment dix champions nationaux de l'artisanat.

Cette participation constitue une vitrine stratégique pour mettre en lumière le savoir-faire ivoirien et promouvoir la richesse ainsi que la diversité ses produits artisanaux auprès d'un public international.

Les artisans sélectionnés auront l'opportunité de présenter leurs créations, de développer des partenariats commerciaux, d'élargir leurs réseaux professionnels et de partager leurs expériences avec leurs homologues camerounais ainsi que les nombreux exposants venus d'Afrique et d'ailleurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire bénéficiera d'une visibilité exceptionnelle, à travers un pavillon dédié, des expositions, des animations culturelles, des rencontres B2B et plusieurs cadres d'échanges destinés à favoriser les partenariats et le partage des bonnes pratiques.

Par cette forte mobilisation, le pays réaffirme son ambition de faire rayonner l'excellence de son artisanat sur la scène africaine et internationale, tout en offrant à ses champions nationaux une plateforme privilégiée pour conquérir de nouveaux marchés et renforcer la compétitivité du "Made in Côte d'Ivoire".

Au-delà de la promotion des produits artisanaux, cette participation contribuera au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans le domaine de l'artisanat. Notamment en matière de développement des métiers, de formation, de promotion des chaînes de valeur et d'ouverture de nouveaux débouchés commerciaux.

Organisé tous les deux ans sous l'égide du ministère camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, le Siarc s'impose comme l'un des principaux rendez-vous africains dédiés à la promotion et au développement du secteur artisanal.

Il réunit les artisans, les investisseurs, les acheteurs, les institutions publiques, les organisations professionnelles et les partenaires au développement autour des enjeux de compétitivité, d'innovation et de valorisation des métiers de l'artisanat.