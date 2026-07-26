Cote d'Ivoire: Formation technique et employabilité des jeunes - Le ministère de l'Éducation nationale et Daikin renforcent leur partenariat

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) et le groupe japonais Daikin ont réaffirmé leur engagement à faire du Daikin-Metfpa development center (Dmdc) un centre d'excellence de référence en Afrique dans les métiers du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (Cvc).

Cette ambition a été réaffirmée lors de la réunion de restitution de la mission Daikin, tenue le vendredi 24 juillet 2026, au 6e étage de la Tour B, au Plateau, à Abidjan. Selon une publication du ministère, la rencontre était présidée par Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du Menaet, en présence d'Izumi Naoki, Manager Africa Group de Daikin Japon, ainsi que du représentant officiel de Daikin en Côte d'Ivoire, Fox Cooling.

Cette mission a permis d'évaluer les résultats enregistrés par le Dmdc et d'examiner les perspectives du partenariat stratégique entre les deux institutions.

Les échanges ont notamment porté sur le renouvellement du protocole d'accord, le renforcement de la visibilité du centre, l'amélioration de l'employabilité des apprenants, le renforcement des capacités des formateurs, la modernisation des équipements et des contenus pédagogiques, ainsi que le développement de collaborations avec le secteur privé.

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À l'issue des travaux, le Menaet et Daikin ont renouvelé leur volonté commune de consolider les acquis du Dmdc et de positionner cette structure comme un modèle africain de formation technique de haute qualité, au service de l'insertion professionnelle des jeunes et du développement des compétences dans le secteur du Cvc.