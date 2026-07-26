Cote d'Ivoire: Kankou Samaké (Cheffe d'entreprise) - Quinze ans pour bâtir un empire d'excellence

Kankou Samaké, la reine de l'accueil, a fait de l'excellence une signature qui lui vaut aussi une grande réputation dans le monde de l'évènementiel.

Le compte à rebours est lancé. Le 30 juillet 2026, les projecteurs s'allumeront sur le cinéma Pathé Cap Sud à Abidjan. Hôtesses impeccablement alignées, invités de marque, personnalités du monde économique et institutionnel, anciens collaborateurs et partenaires prendront place pour célébrer les quinze ans de Djigui-ya Agence.

Une soirée de prestige placée sous le signe de la reconnaissance, mais aussi de la transmission, autour d'un thème cher à sa fondatrice : « L'autonomisation de la jeune fille : inspirer, former et construire l'avenir ».

Au milieu de cette organisation millimétrée, une femme veille au moindre détail. Rien n'est laissé au hasard. Ni le protocole ni la disposition des invités, ni l'attitude des équipes. Cette exigence porte un nom : Kankou Samaké.

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Pour beaucoup, elle est «la Baronne». Pour d'autres, «Nanfitini», «la Bâbâ» ou encore «El Commandanté». Derrière ces surnoms se dessine une personnalité qui s'est imposée, en quinze ans, comme l'une des figures incontournables de l'événementiel ivoirien.

Pourtant, rien ne prédestinait cette enfant de Tiémélékro (département de Bongouanou) à devenir la référence de l'accueil en Côte d'Ivoire.

L'école de la débrouillardise

À Tiémélékro, village situé dans la région du Moronou, les journées étaient rythmées par les travaux champêtres, les cérémonies traditionnelles et les rencontres communautaires.

Très jeune, Kankou ne ressemble pas aux autres filles de son âge.

Pendant que certaines jouent, elle préfère aider à installer les chaises, décorer les espaces de fête ou coordonner les préparatifs des tournois de football. Déjà, elle organise, elle dirige, elle observe. Sans le savoir, elle apprend les premiers gestes de ce qui deviendra son métier.

Mais son environnement lui rappelle aussi une réalité sociale : beaucoup de jeunes filles voient leur avenir se résumer à un mariage précoce. Elle refuse cette fatalité. « Les études étaient mon passeport pour la liberté », résume-t-elle, aujourd'hui.

Après son parcours scolaire à Dimbokro, elle rejoint Abidjan où elle obtient un Bts en communication d'entreprise.

Le hasard n'existe pas

L'histoire bascule presque par accident. Face à son école se trouve une agence d'hôtesses. Elle pousse la porte. Elle demande du travail. Son élégance naturelle attire l'attention de la directrice. Elle est recrutée. Les premiers mois sont éprouvants. Elle découvre un métier exigeant où le sourire est une discipline, la ponctualité, une religion et le maintien, une science.

Elle apprend à marcher pendant des heures sur des talons, à accueillir des personnalités, à maîtriser le protocole et les codes de la représentation. Cette formation forge son caractère. Elle comprend surtout une chose : « L'accueil n'est pas un métier d'apparence. C'est une école de rigueur », lance-telle.

La naissance de Djigui-ya

En 2011, forte de plusieurs années d'expériences, Kankou Samaké décide de franchir le pas. Elle crée Djigui-ya Agence. Le nom signifie «Espoir» en bambara.

L'espoir d'une réussite personnelle. Mais surtout celui d'offrir un avenir à des centaines de jeunes femmes. À l'époque, le secteur souffre d'une image dégradée. Beaucoup assimilent encore les agences d'accueil à un univers superficiel. Kankou veut changer les regards. Elle impose une règle simple. « La beauté ouvre une porte ; les compétences permettent d'y rester », souligne Kankou.

Ses recrues doivent être instruites, disciplinées et cultivées. Elle recrute des titulaires de Bts, de licence, de master. Certaines parlent parfaitement l'anglais. Toutes reçoivent une formation exigeante.

« Les recrues doivent faire preuve de professionnalisme, de discipline, d'élégance intellectuelle et de savoir-être. Beaucoup possèdent un Bts, une Licence ou un Master. Certaines sont parfaitement bilingues. Au sein de l'agence, nous leur inculquons des valeurs fortes : respect, ponctualité, discrétion, excellence et intégrité », indique la Pdg dont la philosophie est simple : « La plastique seule ne suffit pas ; il faut aussi en avoir dans la tête ».

Une autre idée de l'accueil

Pour Kankou Samaké, une hôtesse n'est pas un décor. Elle représente l'image d'une institution. Elle incarne les valeurs d'une entreprise. Elle est souvent le premier sourire qu'un visiteur rencontre. L'accueil devient ainsi un métier stratégique.

Le professionnalisme et la rigueur de Djigui-ya Agence ont rapidement conquis la confiance des organisateurs des plus grands événements de Côte d'Ivoire. Du retour d'Interpol aux 70 ans de Solibra, en passant par le Sirexe, la Fomci, le Sitla, les Afrik Fashion Show, le gala de Children of Africa, les concerts de Davido, Miss Côte d'Ivoire, les Jayli Awards ou encore le mariage de la famille Kabila, les références prestigieuses se multiplient.

Mais pour Kankou Samaké, le véritable tournant reste les 20 ans de carrière du styliste Gilles Roland Touré. « C'est ce jour-là que beaucoup ont compris ce que Djigui-ya pouvait apporter », confie-t-elle.

Une patronne... et une formatrice

Au fil des années, Kankou Samaké devient bien plus qu'une entrepreneure. Elle devient une mentor. De nombreuses jeunes femmes voient en elle un modèle. « Certaines arrivent timides. Elles repartent confiantes. Nous leur apprenons autant les techniques d'accueil que l'estime de soi. Une femme doit être belle, mais surtout intelligente ».

Cette conviction guide aujourd'hui toute son action. Le thème choisi pour les quinze ans de Djigui-ya n'est donc pas un hasard.« Inspirer, former et construire l'avenir » résume parfaitement sa vision. Aujourd'hui, rares sont les grands événements ivoiriens qui ne connaissent pas Djigui-ya.

Son agence est régulièrement sollicitée par les ministères, les institutions internationales, les grandes entreprises et les organisateurs de manifestations culturelles. Sa réputation dépasse désormais Abidjan.

En 2026, elle ouvre une représentation à Yamoussoukro afin de mieux couvrir le centre du pays. Demain, elle ambitionne de s'implanter dans d'autres grandes villes.

La femme derrière la dirigeante

Malgré le succès, Kankou Samaké reste profondément attachée à ses racines.

Mère de trois enfants, elle revendique les valeurs reçues de ses parents : le travail, l'humilité et le respect de la parole donnée. « Je ne renie jamais mes origines rurales. Au contraire, j'y puise ma force. Les jeunes filles de Tiémélékro voient aujourd'hui en moi un modèle. La preuve qu'il est possible de réussir sans renoncer à ses valeurs », indique-t-elle.

Ses collaborateurs décrivent une dirigeante exigeante mais juste. Elle sait encourager autant qu'elle sait recadrer. Chez elle, l'excellence n'est jamais négociable. Cette exigence lui vaut parfois le surnom d'« El Commandanté ». Elle en sourit : « Quand on veut durer, il faut être rigoureux. »

Le parcours de Kankou raconte finalement beaucoup plus qu'une réussite entrepreneuriale. Il raconte l'histoire d'une femme qui a refusé que son destin soit écrit par d'autres.

Partie d'un village où l'on attendait surtout des jeunes filles qu'elles deviennent des épouses, Kankou Samaké est devenue l'une des figures incontournables de l'événementiel ivoirien.

À force de courage, de discipline et d'exigence, elle a construit une entreprise reconnue parmi les meilleures du pays. Son histoire rappelle qu'en matière de réussite, le véritable luxe ne réside ni dans les projecteurs ni dans les tapis rouges, mais dans la capacité à transformer une passion en vocation et une vocation en héritage.

Les défis de demain

Après quinze années de succès, Kankou Samaké refuse de s'endormir sur ses acquis. Son prochain grand chantier consiste à créer une école professionnelle des métiers de l'accueil et de l'événementiel. Elle souhaite également fédérer les agences ivoiriennes au sein d'une organisation forte capable de professionnaliser davantage le secteur. Car, selon elle, l'accueil constitue souvent le premier visage d'un pays.

Le parcours de Kankou Samaké raconte bien plus que la réussite d'une entrepreneure. Il est celui d'une jeune fille de Tiémélékro qui a refusé qu'on écrive son destin à sa place. À force de travail, de discipline et d'audace, elle est devenue l'une des références de l'événementiel ivoirien.

Quinze ans après la création de Djigui-ya Agence, la célébration prévue au Pathé Cap Sud n'est donc pas seulement un anniversaire. Elle symbolise aussi la victoire de la persévérance sur les préjugés. Et rappelle qu'une passion, lorsqu'elle est portée par l'excellence, peut devenir une véritable institution.