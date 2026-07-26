Congo-Kinshasa: La 1ere Conférence nationale sur les hydrocarbures s'achève sur un appel à renforcer la gouvernance et la sécurité de l'approvisionnement

La première édition de la Conférence nationale sur les hydrocarbures s'est clôturée ce vendredi 24 juillet à Lubumbashi, au terme de deux journées de réflexion consacrées aux défis et aux perspectives du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. Organisées par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) en partenariat avec le ministère des Hydrocarbures, ces assises ont réuni les principaux acteurs publics et privés autour du thème : « Le pétrole, véritable colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo ».

L'événement a rassemblé des membres du Gouvernement central, des autorités provinciales, des opérateurs pétroliers, des entreprises minières, des représentants du secteur privé ainsi que des experts du domaine. Les échanges ont permis d'examiner les enjeux majeurs liés à l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, à la régulation du marché et à l'amélioration de la gouvernance du secteur.

Au nom du vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, le directeur de cabinet Albert Kasongo Mukonzo a procédé à la clôture des travaux. Il a souligné que la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers demeure une priorité stratégique pour le Gouvernement, compte tenu de son importance pour l'économie nationale et plus particulièrement pour le secteur minier, principal moteur de la croissance économique en RDC.

Il a rappelé que l'Exécutif poursuit plusieurs réformes destinées à renforcer la gouvernance du secteur pétrolier, à améliorer la stabilité du marché, à lutter contre la fraude et à garantir un approvisionnement régulier et durable sur l'ensemble du territoire national.

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« La configuration structurelle de notre secteur pétrolier aval démontre clairement le poids et le rôle capital de la zone sud. Les produits pétroliers s'affirment davantage comme des intrants économiques de premier ordre soutenant le fer de lance de l'économie congolaise, notamment le secteur minier », a déclaré Albert Kasongo Mukonzo.

De son côté, le président provincial de la FEC/Haut-Katanga, Patrick Muland Kabey, a exhorté les participants à privilégier un dialogue constructif afin de formuler des recommandations pragmatiques susceptibles d'améliorer durablement le fonctionnement du secteur pétrolier. Il a insisté sur la nécessité d'une collaboration renforcée entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et l'ensemble des parties prenantes.

Patrick Muland Kabey a également réaffirmé le rôle stratégique du pétrole dans le développement économique de la République démocratique du Congo, tout en soulignant l'importance d'une gestion durable et performante des ressources pétrolières du pays.

Au cours des travaux, les participants ont abordé plusieurs questions clés, notamment la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, les procédures de dédouanement des produits pétroliers, le respect des normes encadrant les activités du secteur, la régulation du marché, la prévention des ruptures d'approvisionnement ainsi que le renforcement de la gouvernance et de la transparence.

Cette première Conférence nationale sur les hydrocarbures marque ainsi une étape importante dans la réflexion sur l'avenir du secteur pétrolier congolais. Les recommandations issues des échanges devraient contribuer à améliorer l'environnement des affaires, à renforcer la sécurité énergétique du pays et à soutenir la dynamique de croissance économique portée notamment par l'industrie minière.