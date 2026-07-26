Congo-Kinshasa: Maniema - Le gouvernement provincial saisit Kinshasa après l'incursion du chef milicien « général Mayaya » à Kabambare

Le gouvernement provincial du Maniema a exprimé sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le territoire de Kabambare, attribuée à l'incursion d'un chef milicien identifié comme le général autoproclamé Mayaya et ses hommes. Réuni en urgence, jeudi 23 juillet, sous la présidence du gouverneur de province, le Comité provincial de sécurité a décidé d'alerter le ministère national de la Défense tout en déployant une commission mixte chargée d'évaluer l'ampleur de la menace.

Selon les autorités provinciales, l'individu en question, qui se présente comme un combattant Wzalendo, est venu du territoire de Nyunzu, dans la province voisine du Tanganyika. Son arrivée à Kabambare a provoqué un mouvement de panique au sein de la population locale.

Le ministre provincial de l'Intérieur, Lawamo Selemani Taylor, a confirmé que les services de sécurité suivent de près l'évolution de la situation.

« Nous sommes au courant de cette incursion d'un certain Mayaya qui se dit être Muzalendo, venu de Nyunzu où il fait la terreur. Il a préféré, dans son esprit expansionniste, venir s'attaquer à la population du Maniema. La population est actuellement en débandade », a déclaré le ministre.

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D'après les informations recueillies par les autorités provinciales, Mayaya chercherait à prendre le contrôle de certaines zones d'exploitation minière en chassant les exploitants présents afin d'accaparer les ressources.

Face à cette menace, le Comité provincial de sécurité a pris une série de mesures urgentes. Une délégation mixte composée des députés provinciaux, des membres du Comité provincial de sécurité et des représentants du gouvernement provincial doit être déployée dans les plus brefs délais à Kabambare.

« Il a été décidé le déploiement en urgence d'une délégation mixte pour évaluer la situation sur le terrain et arrêter des mesures susceptibles d'éviter de telles incursions à l'avenir », a précisé Lawamo Selemani Taylor.

Parallèlement, les autorités du Maniema ont transmis un rapport détaillé à la hiérarchie nationale. Pour le gouvernement provincial, cette question relève désormais de la défense nationale et nécessite une intervention des autorités compétentes à Kinshasa.

« L'autorité provinciale est en train de faire un rapport à la hiérarchie parce qu'il s'agit d'une question de défense nationale. Je crois qu'au niveau de Kinshasa, des mesures seront prises pour rétablir l'ordre, surtout aux limites de la province du Maniema », a ajouté le ministre provincial de l'Intérieur.

Alors que la population de Kabambare demeure inquiète, les autorités provinciales assurent suivre la situation de près et promettent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des habitants et préserver la stabilité de la province.