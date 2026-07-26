Tunisie: Textile technique - Un référentiel euro-méditerranéen d'ici 2036

Depuis quelque temps, on a tendance à répéter que l'avenir du secteur industriel repose, désormais, sur les industries mécaniques et électriques, et que le textile-habillement est loin de répondre aux exigences de la prochaine étape. C'est un secteur qui est en déclin. Une appréciation, sincèrement, peu fondée.

Car, n'oublions pas, il y a quelques années seulement, le textile-habillement assurait, à lui seul, environ 50% des exportations et mobilisait plus de 1.500 entreprises avec un volume d'emploi de 240.000 postes, soit environ 47% du total des industries manufacturières. Aujourd'hui, et même si le textile-habillement est bien loin de ses performances habituelles, il reste, toujours, une activité industrielle essentielle.

Selon les statistiques disponibles, le secteur assure environ 20% des emplois de nos industries et continue à soutenir nos exportations, pas de la même manière, bien évidemment, mais avec un taux encourageant d'environ 25% pour une valeur globale de plus de 9,5 milliards de dinars (hors automobile et aéronautique).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Tunisie, même si elle a perdu quelques places, se retrouve, également, parmi les principaux fournisseurs de l'Europe en se positionnant au 9e rang. Nos décideurs peuvent, de toute évidence, se servir de ces indicateurs comme base de départ à la relance du secteur, sa restructuration et, d'une manière générale, à sa réinvention.

Toutefois, la bonne conduite de cette réinvention repose sur le niveau d'engagement aussi bien des professionnels que des décideurs du secteur et leur capacité à prendre les bonnes dispositions.

Elles devraient tenir compte, également, de l'élargissement du niveau d'investissements, notamment technologiques, de l'amélioration du cadre financier et réglementaire, de l'assouplissement administratif et l'élargissement de l'attractivité de l'environnement des affaires en servant mieux, en particulier, la question logistique.

Mais heureusement, le nouveau plan d'actions sectorielles 2026-2036 a fait, de toutes ces orientations, des axes stratégiques avec l'ambition d'instaurer les bases d'une plateforme textile premium.

D'ailleurs, on s'est fixé comme objectif essentiel d'élargir de 50% les exportations du secteur et de 25% sa valeur ajoutée. Comprendre, une transformation de qualité qui reposerait, en parallèle, sur la création d'un fonds de modernisation industrielle.

Et c'est, surtout, à travers le textile technique que notre secteur devrait réussir sa reconversion. Justement, les décideurs du secteur projettent de porter la part du textile technique à 45% du volume global d'ici 2036, pour en faire ainsi un référentiel euro-méditerranéen.