Afrique: La Tunisie parmi les pays les plus heureux du continent - Ce que révèle le classement mondial 2026

La Tunisie figure parmi les dix pays africains où les habitants déclarent avoir le niveau de satisfaction de vie le plus élevé, selon le World Happiness Report 2026. Le pays occupe la 105e place mondiale sur 147 pays évalués, avec un score de 4,798 points sur 10, et se classe à la 10e position sur le continent africain.

Publié chaque année, ce classement international ne mesure pas la richesse des nations, mais la manière dont les populations évaluent leur propre qualité de vie. Il s'appuie notamment sur les réponses des citoyens interrogés dans le cadre des enquêtes du Gallup World Poll, réalisées entre 2023 et 2025.

À l'échelle mondiale, la Finlande conserve sa première place avec un score de 7,764 points, suivie de l'Islande (7,540), du Danemark (7,539) et du Costa Rica (7,439), qui réalise la meilleure performance historique d'un pays latino-américain dans ce classement.

Un classement qui ne mesure pas seulement la richesse

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Contrairement à une idée largement répandue, le World Happiness Report ne classe pas les pays selon leur niveau de développement économique ou leur produit intérieur brut uniquement.

Les chercheurs prennent en compte plusieurs dimensions qui influencent la perception du bien-être, notamment le PIB par habitant, le soutien social dont bénéficient les citoyens, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté de faire ses propres choix, la générosité et la perception de la corruption.

Mais l'élément central reste l'évaluation subjective des habitants eux-mêmes. Les personnes interrogées répondent à une question simple : "Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre vie actuelle ?"

Le résultat final reflète donc moins la puissance économique d'un pays que la manière dont ses habitants perçoivent leur quotidien, leurs perspectives et leur environnement social.

La Tunisie dans le Top 10 africain

Sur le continent africain, la Tunisie se classe 10e, derrière plusieurs pays dont certains disposent pourtant d'indicateurs économiques très différents.

Le classement africain établi à partir des données mondiales est dominé par :

1 - Maurice - 73e mondiale (5,939 points)

2 - Libye - 81e mondiale (5,731 points)

3- Algérie - 83e mondiale (5,714 points)

4 - Mozambique - 93e mondiale (5,336 points)

5 - Gabon - 96e mondiale (5,167 points)

6 - Côte d'Ivoire - 98e mondiale (5,148 points)

7 - Cameroun - 100e mondiale (5,083 points)

8 - Afrique du Sud - 101e mondiale (5,009 points)

9- Niger - 103e mondiale (4,940 points)

10 - Tunisie - 105e mondiale (4,798 points)

La présence de la Tunisie dans ce groupe illustre une nouvelle fois que les performances économiques ne suffisent pas à expliquer le niveau de bonheur déclaré par les populations. Les facteurs sociaux, culturels, familiaux et institutionnels jouent également un rôle important dans la perception du bien-être.

Et face aux voisins maghrébins ?

Dans l'espace maghrébin, la Tunisie arrive derrière l'Algérie (83e mondiale avec un score de 5,714 ) et la Libye (81e mondiale avec un score de 5,731), mais devant le Maroc (81e mondiale avec un score de 5,731).

L'écart entre les pays voisins montre que la perception du bonheur ne suit pas nécessairement les mêmes trajectoires que les indicateurs économiques classiques. Certains pays obtiennent de meilleurs résultats grâce notamment au poids des solidarités sociales, au sentiment de sécurité ou à d'autres facteurs liés à la qualité de vie quotidienne.

Le bonheur mondial évolue, mais les fractures persistent

Au-delà du classement annuel, l'édition 2026 met en lumière plusieurs tendances internationales. Entre la période 2006-2010 et 2023-2025, le rapport observe une progression significative du niveau de bonheur dans 79 pays, contre 41 pays ayant enregistré un recul important parmi les 136 pays analysés sur cette période.

Les plus fortes améliorations concernent notamment plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, tandis que les plus fortes baisses apparaissent principalement dans des zones touchées par des conflits ou de fortes instabilités.

Le rapport souligne également une évolution préoccupante concernant les jeunes dans certains pays développés. Aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la satisfaction de vie des moins de 25 ans a fortement diminué au cours des deux dernières décennies.

Réseaux sociaux et bien-être : un enjeu majeur pour les jeunes

L'édition 2026 accorde une place importante à l'impact des usages numériques sur le bien-être. Les chercheurs constatent que toutes les pratiques numériques ne produisent pas les mêmes effets. Les activités liées à la communication, à l'apprentissage ou à la création de contenu sont associées à une meilleure satisfaction de vie, tandis qu'un usage intensif des réseaux sociaux, du jeu ou du divertissement en ligne est davantage lié à une baisse du bien-être.

Mais le rapport insiste sur un point essentiel : les réseaux sociaux ne peuvent pas expliquer à eux seuls les évolutions du bonheur. Le contexte familial, scolaire et social reste déterminant.

Derrière les chiffres et les classements, le World Happiness Report propose surtout une autre manière de regarder le développement des pays. Il rappelle qu'une société ne se mesure pas uniquement à son niveau de richesse, mais aussi à la confiance, aux liens sociaux, au sentiment d'appartenance et à la capacité des citoyens à envisager leur avenir avec sérénité.