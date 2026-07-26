Tunisie: Dinar tunisien - La BCT sort du silence et dément les rumeurs de chute

25 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a démenti catégoriquement les informations relayées sur certains sites électroniques et réseaux sociaux faisant état d'une dépréciation du dinar tunisien, affirmant que le taux de change de la monnaie nationale demeure stable à des niveaux habituels.

Face à la circulation de rumeurs évoquant un recul du cours du dinar tunisien, la Banque centrale de Tunisie a tenu à apporter des clarifications, assurant que la monnaie nationale ne connaît aucune évolution exceptionnelle de son taux de change.

Dans un communiqué, l'institution monétaire a indiqué que le dinar tunisien reste stable face aux principales devises étrangères, notamment le dollar américain et l'euro.

Selon les données communiquées par la BCT, le taux de change s'établit actuellement autour de 2,97 dinars pour un dollar américain et 3,37 dinars pour un euro, des niveaux qualifiés de normaux par l'institution.

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La BCT appelle à se référer aux sources officielles

La Banque centrale a appelé les citoyens et les opérateurs économiques à consulter son site officiel pour obtenir les informations relatives aux taux de change officiels.

Elle a également mis en garde contre la diffusion d'informations non vérifiées circulant en dehors des canaux institutionnels, rappelant l'importance de se référer aux données publiées par les organismes compétents.

Cette mise au point intervient dans un contexte où les questions liées à l'évolution du taux de change et au pouvoir d'achat font régulièrement l'objet de discussions sur les réseaux sociaux et dans l'espace public.

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