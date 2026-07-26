Tunisie: Nouvelles technologies - Faire du pays un hub incontournable pour le secteur électronique

La Tunisie nouvelle est en train d'enregistrer des percées résolues dans le domaine de l'électronique, devenu incontournable pour espérer soutenir la concurrence en la matière avec les autres pays développés, tout en faisant preuve d'un engagement catégorique sur la voie des nouvelles technologies, un secteur qui marque toute oeuvre de développement global et durable.

En effet, notre pays multiplie les actions orientées vers la réorientation profonde de l'approche industrielle touchant aux filières susceptibles de métamorphoser la dynamique en matière technologique où la Tunisie dispose d'un important potentiel, plus particulièrement la fabrication de composants et l'assemblage de produits finis, dans le but évident d'approvisionner bon nombre d'industries clés telles que l'automobile, l'aéronautique, les dispositifs médicaux ou encore les télécommunications.

C'est dans cet esprit que la gouvernance clairvoyante du Président de la République, a été illustrée par le récent rachat de l'usine suisse Cicor, sise à Borj Cedria, par le célèbre groupe industriel allemand Deltec, spécialisé, justement, dans la fabrication électronique, ce qui représente la toute première implantation internationale de ce groupe permettant d'élargir le champ de ses investissements et d'intégrer, dans un premier temps, plus de cent emplois avant de passer, dans un second temps, à la création de plus de cinq cents emplois

A noter que les actions prônées par le Chef de l'Etat consistent à renforcer les restructurations industrielles, d'où la mise en oeuvre de plusieurs projets de développement. Ainsi, pour contrer l'attentisme des investisseurs, l'État tunisien ambitionne de relancer le secteur via des projets phares, dont des unités de production de semi-conducteurs et un centre de recherche en électronique automobile.

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Plus encore, le Président Kaïs Saïed privilégie la transition numérique en ordonnant une approche souple et progressive destinée à la mise en place, in fine, de l'application de la facturation électronique pour les PME sans précipitation, à savoir la nécessité de préparer l'infrastructure numérique de l'État pour éviter des perturbations économiques.

Autrement dit, le rachat de Cicor par Deltec ne signifie nullement la fin d'une aventure, mais annonce, bel et bien, une nouvelle étape dans la mesure où il s'agit du tout premier site de production en dehors des frontières allemandes prouvant, si besoin est, une confiance confirmée en les compétences tunisiennes, et ce, par le biais, certes, d'une intégration verticale du groupe, mais également et surtout en s'appuyant sur l'expertise locale.

Cette opération ne fait que réaffirmer l'impératif de compter sur soi, d'où le choix stratégique du groupe allemand de préserver et de valoriser les compétences de l'équipe tunisienne hautement qualifiée, ce qui prouve que le capital humain local constitue un moteur indispensable de croissance pour les leaders mondiaux de la technologie.

Autrement dit, ces dernières performances ne peuvent que consolider le poids économique du secteur électronique tunisien qui, faut-il le rappeler, dispose de plus de 150 entreprises employant pas moins de soixante-dix mille salariés tout en générant un chiffre d'affaires dépassant les 3,5 milliards de dinars, ce qui en fait l'un des fleurons industriels du pays qui possède un atout majeur, en l'occurrence la fabrication de cartes électroniques et de circuits imprimés lui permettant de se distinguer de plusieurs autres pays.

Grâce à cette vision, maintes fois réitérée par le Président de la République, résolument tournée vers l'avenir, notre pays peut aspirer à devenir un leader reconnu en électronique dans la région Emea (Europe, Moyen-Orient et Afrique), soit une réelle confirmation de l'attractivité de la Tunisie comme hub régional, voire international, incontournable pour le secteur électronique.