Tunisie: Master et doctorat - Bourses d'études aux Émirats arabes unis

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'ouverture des candidatures à des bourses d'études aux Émirats arabes unis au profit des étudiants tunisiens méritants souhaitant poursuivre leurs études supérieures au titre de l'année universitaire 2026-2027 et ce, dans le cadre de la coopération bilatérale tuniso-émiratie dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la mobilité étudiante.

Dans un communiqué publié par l'Université de Tunis, le ministère précise que le programme comprend cinq bourses de master et cinq bourses de doctorat, couvrant l'ensemble des spécialités universitaires à l'exception des filières médicales.

Selon la même source, la bourse prend en charge les frais de scolarité et d'inscription, ainsi que les dépenses liées à l'hébergement, au logement et à la restauration.

Elle comprend également une couverture d'assurance maladie, une allocation mensuelle, un billet d'avion annuel, les frais de transport, ainsi que la mise à disposition d'un ordinateur portable.

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Le ministère appelle les étudiants intéressés à déposer leurs dossiers complets au bureau d'ordre du ministère au plus tard le lundi 27 juillet 2026 à 13h00, soulignant que les dossiers incomplets ou soumis après l'expiration du délai ne seront pas examinés.