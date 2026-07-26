Afrique du Nord: À la frontière tuniso-algérienne, la pluie apporte un répit après des jours de canicule et d'incendies

Des précipitations ont atteint samedi après-midi la délégation de Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef, une zone frontalière avec l'Algérie touchée ces derniers jours par des incendies de forêt. Selon le professeur Ameur Bahba, ces pluies pourraient contribuer à accélérer l'extinction des derniers foyers.

Après plusieurs jours marqués par une forte chaleur et une importante mobilisation contre les incendies, le ciel a apporté un premier soulagement dans le nord-ouest tunisien.

Dans une vidéo publiée sur la page officielle de l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, le professeur Ameur Bahba a indiqué que des pluies étaient enregistrées dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef, relevant du gouvernorat du Kef, avant de se diriger vers les zones de Touiref et Nebeur.

Cette région, située à proximité immédiate de la frontière tuniso-algérienne, figure parmi les secteurs touchés par les feux de forêt enregistrés ces derniers jours.

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Des pluies attendues sur les zones incendiées

Selon Ameur Bahba, les précipitations concernent directement plusieurs zones affectées par les incendies, ce qui pourrait contribuer à leur extinction progressive, mais aussi faciliter les opérations de refroidissement nécessaires après le passage des flammes.

Le météorologue a également évoqué l'arrivée des nuages pluvieux vers d'autres secteurs du gouvernorat du Kef, notamment en direction de Nebeur et Touiref, avec l'espoir d'une amélioration de la situation, notamment au niveau du foyer du mont Touila.

L'arrivée de ces pluies intervient dans un contexte régional marqué par une succession d'épisodes de chaleur intense et d'incendies dans plusieurs zones du nord de l'Algérie et de la Tunisie. En Algérie voisine, les services de secours ont fait état de nombreux incendies de végétation durant cette période, avec plus d'une centaine de foyers recensés en une journée lors d'un épisode récent.

Ameur Bahba a également salué les efforts des différents intervenants tunisiens mobilisés dans la lutte contre les incendies, notamment la Protection civile, la Garde nationale, l'Armée nationale, la Direction générale des forêts relevant du ministère de l'Agriculture, ainsi que la société civile.