Tunisie: Sousse - Un Italien retrouvé mort dans son appartement, une enquête ouverte

Le parquet du tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné l'ouverture d'une enquête après la découverte, samedi matin 25 juillet 2026, du corps d'un ressortissant italien dans son appartement situé à Hergla. Le décès remonterait, selon les premières données, à environ une semaine.

Une enquête a été ouverte après la découverte du corps sans vie d'un citoyen italien dans un appartement à Hergla, dans le gouvernorat de Sousse.

Selon les premiers éléments disponibles, des odeurs suspectes émanant du logement ont alerté les voisins, qui ont contacté la propriétaire de l'appartement. Cette dernière a informé les autorités sécuritaires, qui se sont rendues sur place.

Après l'ouverture du logement, les agents ont découvert le corps du locataire, un ressortissant italien né en 1959, qui résidait à Hergla depuis 2024.

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Le défunt suivait un traitement contre le cancer

Selon le porte-parole officiel du tribunal de première instance de Sousse 2, cité par la radio Diwan FM, le défunt souffrait d'un cancer et recevait des soins médicaux entre la Tunisie et l'Italie.

Le responsable judiciaire a précisé que le corps se trouvait dans un état de décomposition avancée, ce qui laisse supposer que le décès pourrait remonter à plusieurs jours.

La médecine légale saisie pour déterminer les causes du décès

Le premier juge d'instruction du deuxième bureau s'est déplacé sur les lieux afin d'effectuer les constatations nécessaires avant d'ordonner le transfert du corps aux services de médecine légale.

Des examens médicaux et des expertises techniques seront réalisés afin de déterminer les causes exactes du décès.

Par ailleurs, la brigade de la police judiciaire de Sousse Nord a été chargée de poursuivre les investigations pour établir toutes les circonstances de cette affaire, dans l'attente des résultats des analyses et des rapports d'expertise.