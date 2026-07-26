Tunisie: Hand / FTHB - Décisions contraignantes, mais utiles

Un coup de pouce pour les jeunes formés aux clubs et qui ont le droit d'avoir une chance.

Le communiqué émanant de la Fthb et relatif à l'obligation d'utiliser des jeunes filles et garçons va-t-il encore créer des polémiques? Bien sûr, lorsque tout le monde s'en mêle et que chaque personne ayant enfilé un maillot de handball dans sa vie, à n'importe quel niveau, s'arroge le droit de critiquer des décisions qui relèvent du domaine strictement technique, on n'est pas surpris.

Mais cela fait désordre. En effet, la décision, prise à l'instigation de la Direction Technique assurément, a pour objectif, non révélé, mais clair, de permettre aux jeunes de participer et de s'aguerrir aux côtés de leurs aînés. Les équipes, tel que le démontre ce qui se passe au niveau du mercato, se démènent pour passer une bonne saison et remporter des titres.

C'est légitime. Mais pour toutes les parties prenantes de ce handball, il y a aussi l'aspect regain de crédibilité qui entre en jeu. Le handball tunisien est rentré dans les rangs depuis quelques années et il lui faut entamer une période de reconquête qui va être dure. C'est donc dans l'intérêt de l'équipe nationale et des clubs que ce genre de décisions sont prises.

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Forfait en cas de non-respect

La Fédération tunisienne de handball a rendu obligatoire l'inscription de deux joueurs masculins nés en 2006 ou 2007 sur chaque feuille de match, tant pour le championnat national que pour la Coupe de Tunisie, pour chaque club participant. Par ailleurs, chaque club participant au Championnat Élite féminin doit inscrire deux joueuses nées en 2007 sur chaque feuille de match, tant pour le championnat national que pour la Coupe de Tunisie.

En cas de non-respect de cette règle, et après réclamation valable de l'équipe adverse, le club concerné sera sanctionné par un forfait et une amende de 1.000 dinars, payable avant le prochain match. Par ailleurs, chaque club, quelle que soit sa division, est autorisé à recruter des joueurs nés en 2006, en plus du nombre de transferts autorisés par saison.

Cette règle s'applique également aux joueuses nées en 2007. De plus, chaque équipe participant au championnat d'élite des jeunes est autorisée à aligner des joueurs nés en 2006 lors des matchs du championnat national de sa catégorie. Le communiqué ne précise pas l'obligation d'utiliser ces jeunes et joueuses.

Bien entendu, cet aspect a été escamoté pour éviter l'accusation que l'on serait tenté d'émettre à propos d'une possible immixtion dans les affaires intérieures du club. Ce sera à ces clubs de décider de la suite à donner, mais la logique et le réflexe naturel seraient de les solliciter étant donné que la jeune génération est pétrie de qualité. Ces nouvelles décisions sont assurément contraignantes, mais utiles.