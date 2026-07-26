Tunisie: Taekwondo / En marge du tournoi de Shunchon - L'essentiel est sauvé

Malgré le problème du poids dans les moins de 49 kg, deux médailles de bronze ont été gagnées.

Au Tournoi de Shunchon en Corée du Sud, Ohoud Ben Aoun, Aicha Zoghbi et Ikram Dhaheri devaient concourir dans le même poids, soit 49 kg.

Pourquoi la Tunisie a-t-elle aligné trois athlètes dans la catégorie des -49 kg à ce Tournoi International ? La réponse est logique : cette participation s'inscrit dans le cadre de la préparation finale aux Jeux Méditerranéens de 2026, qui se dérouleront à Tarente, en Italie. Le règlement du tournoi n'autorise qu'un seul athlète par pays et par catégorie de poids.

Ainsi, la compétition entre, Ohoud Ben Aoun, Ikram Dhaheri et Aicha Zoghbi ne vise pas seulement à remporter un titre au Tournoi Shincheon, elle constitue également un véritable test technique permettant à l'encadrement technique d'évaluer la préparation des athlètes et de sélectionner le représentant le plus méritant pour la Tunisie dans la catégorie des -49 kg aux Jeux Méditerranéens.

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L'intention était bonne, mais d'après le tirage au sort, on constate qu'Ikram a été éliminée du tournoi parce qu'elle n'a pas passé l'étape du poids. Quant à Ohoud Ben Aoun et Aicha Al-Zoghbi, elles n'ont pas réussi à être dans le poids - 49 kg et ont été obligées d'évoluer en catégorie supérieure, soit celui du - 53 kg pour garantir leur éligibilité et leur participation.

Deux médailles de bronze

Cela signifie de l'argent gaspillé entre logement, nourriture, billets de voyage et stages et un plan technique bien pensé est tombé l'eau. De plus, on retrouve Chaima Al-Toumi participant avec Wafa Masghouni dans la catégorie des moins de 62 kg. En taekwendo comme dans tous les sports de combat, le poids est extrêmement important.

C'est un travail de tous les jours et un programme nutritionnel au gramme près, avec des rectifications en cas de besoin, pour ne pas être en surpoids, ce qui fausse au départ tout programme de préparation et, d'une façon générale, les objectifs visés. Malgré ce handicap, les résultats ont été assez satisfaisants. Wafa Masghouni et Cheima Toumi (qui a dû déclarer forfait en demi-finale à cause d'une blessure) ont toutes deux rem porté une médaille de bronze dans la catégorie des -62 kg.