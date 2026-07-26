Tunisie: Incendies au Kef - Les pluies arrivent dans les zones touchées et ravivent l'espoir d'une extinction

Des précipitations ont été enregistrées samedi après-midi dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef, notamment dans des zones touchées par les incendies de forêt. Selon le météorologue Ameur Bahba, ces pluies pourraient contribuer à l'extinction des derniers foyers, après plusieurs jours de mobilisation des équipes d'intervention.

Les pluies ont finalement atteint les régions touchées par les incendies dans le nord-ouest tunisien. Dans une publication vidéo diffusée sur la page officielle de l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, le professeur Ameur Bahba a indiqué que des précipitations étaient observées dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef, en direction de Touiref et Nebeur, dans le gouvernorat du Kef.

Selon lui, ces pluies arrivent "au bon moment" et pourraient contribuer à l'extinction des incendies encore actifs, notamment dans les zones forestières touchées ces derniers jours.

Des pluies directement sur les zones d'incendies

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D'après les informations rapportées par Ameur Bahba, les précipitations concernent directement plusieurs secteurs affectés par les feux de forêt dans le gouvernorat du Kef.

Les nuages pluvieux devraient également se déplacer vers d'autres zones, notamment les délégations de Nebeur et Touiref, avec l'espoir qu'ils contribuent à maîtriser l'incendie du mont Touila.

Le météorologue a souligné que ces conditions météorologiques pourraient faciliter les opérations de refroidissement et accélérer la disparition des derniers foyers.

Dans sa vidéo, Ameur Bahba a également montré des cartes de suivi des incendies, soulignant une diminution du nombre de points rouges représentant les foyers actifs par rapport aux jours précédents.

Selon lui, cette évolution s'explique par la combinaison des efforts engagés sur le terrain et des interventions des différentes parties mobilisées.

Il a notamment salué les efforts de la Protection civile, de la Garde nationale, de l'Armée nationale, du ministère de l'Agriculture à travers la Direction générale des forêts, ainsi que ceux de la société civile, qui ont participé aux opérations de lutte contre les incendies.

Le renfort du Canadair italien

Le professeur Ameur Bahba a également rappelé l'intervention d'un avion italien de type Canadair, spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt, venu renforcer les moyens engagés par la Tunisie.

Selon lui, l'action combinée des équipes d'intervention, du soutien aérien et des précipitations enregistrées ce samedi pourrait permettre une extinction progressive des incendies restants.

Alors que plusieurs régions du nord et du centre-ouest tunisien ont été touchées ces derniers jours par des feux de forêt, l'arrivée des pluies constitue un soulagement attendu par les habitants et les équipes mobilisées sur le terrain.