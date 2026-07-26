Tunisie: Civitavecchia - Fin du blocage des passagers tunisiens, le navire GNV prendra la mer ce soir

La situation des passagers tunisiens bloqués depuis samedi matin au port italien de Civitavecchia a finalement été débloquée. Le navire de la compagnie GNV quittera le port ce samedi soir à destination de La Goulette, après l'obtention d'une autorisation exceptionnelle des autorités tunisiennes.

Le départ du navire de la compagnie maritime italienne GNV (Grandi Navi Veloci), initialement prévu ce samedi 25 juillet à 12h00, a été retardé en raison de l'absence d'une autorisation nécessaire délivrée par les autorités compétentes du port de destination, La Goulette.

Selon une source fiable, la situation a finalement trouvé une issue. Les passagers tunisiens, restés bloqués au port de Civitavecchia, près de Rome, ont été informés que le navire quittera finalement le port italien ce samedi à 20h00.

Cette reprise a été rendue possible après l'octroi par les autorités tunisiennes d'une autorisation exceptionnelle permettant au navire d'accoster au port de La Goulette.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'arrivée du ferry est prévue dimanche 26 juillet vers 16h00, après une traversée estimée à environ vingt heures.

Cette décision met fin à plusieurs heures d'attente pour les voyageurs tunisiens qui avaient appelé à une intervention urgente afin de résoudre cette situation.