Ile Maurice: Rich Folks Hoax ouvre son compteur, quadruplé pour Foo Kune

On n'arrête plus l'écurie Paul Foo Kune. Cet établissement a encore fait parler de lui lors de cette onzième journée, ce samedi 25 juillet, avec quatre victoires sur les sept courses disputées, dont un succès avec Rich Folks Hoax dans la course principale.

Rich Folks Hoax, qui restait sur une série de trois courses sans victoire, a ouvert son compteur dans un style plaisant, son jockey Manoel Nunes baissant les rênes bien avant la ligne d'arrivée. Outre la victoire de Rich Folks Hoax, l'écurie Foo Kune a aussi brillé avec les succès de Fire Starter (Ramsamy), My Archangel et Brave Bomber (Nunes).

Pierre Corne Orffer, engagé par l'écurie Aqua Stallion, a gagné dès sa première course sous les couleurs de son nouvel employeur. C'était dans la deuxième course avec Indigenous.

La surprise de cette onzième journée est arrivée dans la troisième course, lorsque Kola Tonic (Rama) a dominé Trick Or Tequila à la photographie.

La dernière course au programme est revenue au grandissime favori That'll Be The Day, monté par Ianish Taka. Cet élève d'Arveen Nagadoo a mené la course avant de filer vers une victoire facile.