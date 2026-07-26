Ile Maurice: Rich Folks Hoax ouvre son compteur, quadruplé pour Foo Kune

25 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

On n'arrête plus l'écurie Paul Foo Kune. Cet établissement a encore fait parler de lui lors de cette onzième journée, ce samedi 25 juillet, avec quatre victoires sur les sept courses disputées, dont un succès avec Rich Folks Hoax dans la course principale.

Rich Folks Hoax, qui restait sur une série de trois courses sans victoire, a ouvert son compteur dans un style plaisant, son jockey Manoel Nunes baissant les rênes bien avant la ligne d'arrivée. Outre la victoire de Rich Folks Hoax, l'écurie Foo Kune a aussi brillé avec les succès de Fire Starter (Ramsamy), My Archangel et Brave Bomber (Nunes).

Pierre Corne Orffer, engagé par l'écurie Aqua Stallion, a gagné dès sa première course sous les couleurs de son nouvel employeur. C'était dans la deuxième course avec Indigenous.

La surprise de cette onzième journée est arrivée dans la troisième course, lorsque Kola Tonic (Rama) a dominé Trick Or Tequila à la photographie.

La dernière course au programme est revenue au grandissime favori That'll Be The Day, monté par Ianish Taka. Cet élève d'Arveen Nagadoo a mené la course avant de filer vers une victoire facile.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.