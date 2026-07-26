Ile Maurice: Avec « Konplis », Raj Gokhool retrouve la scène

Présentée à l'Institut français de Maurice, la nouvelle création de Raj Gokhool mêle comédie, satire et critique sociale autour d'un sujet qui touche tout le monde.

Alors que nous mettions cet article sous presse hier soir, Raj Gokhool présentait sa toute nouvelle pièce de théâtre, Konplis, à l'Institut français de Maurice (IFM) à Rose-Hill. Réalisée en collaboration avec Pulsar Studio, cette création marque une étape importante dans le parcours du metteur en scène et comédien puisqu'il s'agit de sa toute première collaboration avec l'IFM. Bonne nouvelle pour les amateurs de théâtre qui n'ont pu assister à cette première : des discussions sont en cours afin que Konplis soit proposée dans d'autres salles à travers l'île.

À la tête de La Comédie Mauricienne Ltd, Raj Gokhool propose ici une oeuvre bilingue, en Kreol Morisien et en français, qui s'appuie sur l'humour pour aborder un sujet actuel : l'arnaque. L'histoire suit une bande d'amis, à la fois magouilleurs et escrocs, qui élaborent un plan soigneusement préparé afin de convaincre un investisseur français de financer leur projet. Mais, comme souvent dans les meilleures comédies, rien ne se déroule comme prévu.

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Pour Raj Gokhool, cette pièce représente également un retour à l'écriture, une activité qu'il avait mise de côté depuis plusieurs années. «Cela faisait très longtemps que je n'avais pas écrit. Et ce retour aux sources m'a fait plaisir. En deux mois, la pièce était écrite et prenait forme. En écrivant, j'ai voulu renouer avec les pièces que l'on présentait autrefois au Plaza, c'est-à-dire des pièces qui poussaient à la réflexion et qui permettaient aux gens de sortir du théâtre un peu plus éclairés», confie-t-il.

Le choix du thème n'est pas anodin. En observant la société mauricienne actuelle, Raj Gokhool s'est demandé quel sujet pouvait interpeller le plus grand nombre. L'arnaque s'est rapidement imposée comme une évidence. Qu'elle soit financière, sentimentale ou commerciale, elle fait désormais partie des préoccupations de nombreux Mauriciens.

Sur scène, Raj Gokhool partage l'affiche avec Vincent Bernard, de Pulsar Studio, ainsi que deux jeunes comédiens prometteurs : Sabrina Babet et Adrien Beaugendre. Les personnages, volontairement contrastés, donnent lieu à de nombreuses situations comiques. «Il y a notamment le cerveau et l'idiot», explique le dramaturge. Les dialogues jouent habilement avec les passages du français au Kreol Morisien, multipliant les jeux de mots et les références à des situations bien connues du public mauricien.

Au-delà du rire, Konplis invite toutefois à une réflexion plus profonde. «Le thème de l'arnaque interpelle tout le monde. Beaucoup se diront : 'Mo konn kikenn ki'nn pass ladan'. La pièce invite à réfléchir parce qu'on est tous soit arnaqué, soit arnaqueur, et on est tous arnaqués d'une manière ou d'une autre», souligne Raj Gokhool.

Selon lui, les victimes ne sont pas nécessairement naïves. Elles sont souvent poussées par leur désir de posséder davantage ou d'impressionner les autres. «L'humain ne se fait pas arnaquer parce qu'il est bête, mais plutôt à cause de sa vanité et de son égoïsme. Il veut la plus belle voiture pour fer gran nwar avec son voisin ou la crème qui le rajeunira de 20 ans. Les arnaqueurs ne sont jamais loin pour profiter de ces faiblesses. La question est donc de savoir si seuls les arnaqueurs sont responsables. Et si nous apprenions simplement à nous contenter de ce que nous avons ?»

Accessible à tous les publics, Konplis se veut avant tout une pièce familiale, capable de divertir autant que de susciter le débat. Raj Gokhool espère désormais que les spectateurs répondront présents afin d'encourager la création théâtrale locale. «Si nous avons le soutien des gens qui aiment le théâtre, cela nous encouragera à présenter d'autres pièces de ce genre», conclut-il avec enthousiasme.