Sénégal: La mairie de Tivaouane régularise 21 délégués de quartier

Tivaouane — La mairie de Tivaouane a remis des arrêtés de nomination à 21 délégués de quartier, dans le cadre d'un processus de régularisation des représentants de quartier qu'elle a engagé dans la commune.

Selon l'adjoint au maire, Moustapha Thiam Mboup, cette opération s'inscrit dans une démarche progressive visant à installer à la tête de l'ensemble des quartiers de délégués régulièrement investis.

S'exprimant lors de la remise des arrêtés de nomination, il a toutefois précisé qu'il n'était pas en mesure, à ce stade, de communiquer le nombre exact de quartiers qui restent à régulariser, faute de liste actualisée.

M. Mboup a évoqué plusieurs cas de figure expliquant les retards constatés dans la conduite du processus dans certains quartiers.

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Des délégués sont décédés et doivent être remplacés, tandis que d'autres ont quitté leurs fonctions, en raison de leur incapacité à poursuivre leur mission.

En outre, plusieurs quartiers ont récemment tenu leur assemblée générale et transmis les procès-verbaux nécessaires à l'instruction de leurs dossiers.

Moustapha Thiam Mboup a rappelé que la délivrance des arrêtés de nomination est conditionnée à la tenue des assemblées générales et au dépôt de dossiers complets, conformément à la procédure en vigueur.

"La régularisation se fait au fur et à mesure des dépôts. Petit à petit, nous parviendrons à couvrir l'ensemble des quartiers, si Dieu le veut", a-t-il déclaré, se disant confiant quant à la poursuite de cette dynamique.

Pour les autorités municipales, cette opération contribue au renforcement de la gouvernance de proximité, en consolidant la légitimité des délégués de quartier et en favorisant une participation accrue des citoyens à la gestion des affaires communautaires.