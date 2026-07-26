Afrique: Maintien de la paix - Des auditeurs du CIS Paix mettent en exergue le rôle grandissant des forces de police

Dakar — Dix auditeurs de l'Institut Centre africain d'intelligence stratégique (CIS Paix) ont soutenu samedi leur mémoire de master 2 en gouvernance sécuritaire, criminologie et géopolitique, mettant en exergue le rôle grandissant des forces de police dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, à travers des travaux de recherche consacrés aux nouveaux enjeux sécuritaires.

Cette session, organisée en prélude d'un colloque international sur les questions de sécurité sanitaire prévu en 2027, a marqué la fin du cycle de formation de ces dix auditeurs issus notamment de la Police nationale, de l'inspection pharmaceutique et du système des Nations unies.

Sept des dix mémoires présentés portent sur la criminalité pharmaceutique et le trafic de médicaments au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.

Un des auditeurs concernés, Christian Tine, a soutenu un mémoire portant sur les unités de police constituées (Formed Police Units - FPU) dans les opérations de paix des Nations unies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son étude propose une analyse comparative des expériences de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Membre du jury, le général Jean-Baptiste Tine a jugé ce travail "très intéressant", estimant que la problématique proposée par l'auditeur a été traitée "avec beaucoup de rigueur".

Selon lui, ce travail apporte "un éclairage pertinent" sur l'évolution des missions confiées aux unités de police constituées dans les contextes de crise.

Le général Tine a fait observer que ces unités spécialisées jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre public et la protection des populations civiles lors des opérations de soutien à la paix, un concept dont l'importance s'est fortement renforcée depuis les années 1990.

Le général Tine a expliqué que "les conflits contemporains, essentiellement intraétatiques, diffèrent profondément des conflits classiques entre États". Une évolution qui place désormais les questions de droits humains, de sécurité publique et de criminalité organisée "au coeur des interventions internationales".

"Ces nouvelles réalités nécessitent davantage d'expertises policières dans les opérations de paix", a souligné l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, plaidant pour une approche intégrée associant composantes civile, militaire et policière afin d'améliorer l'efficacité des missions.

Il a également relevé que "les contingents policiers engagés dans ces opérations acquièrent une expérience professionnelle et humaine précieuse qui bénéficie ensuite à leurs administrations nationales".

Le docteur du mémoire par Christian Tine a salué la qualité scientifique du travail présenté, consacré à "une problématique extrêmement importante" relative au rôle des forces de police dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Ousmane Sané a également mis en avant le parcours professionnel du candidat, ancien membre des Forces de police des Nations unies et proche collaborateur du général Jean-Baptiste Tine au ministère de l'Intérieur, estimant que cette double expérience de terrain et de gouvernance stratégique a renforcé la pertinence de son analyse.