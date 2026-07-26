Afrique de l'Ouest: Les 30 auditeurs de la 48e promotion du COFEB appelés à mettre leurs compétences au service du développement

Dakar — Le vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Rogatien Poda, a invité, samedi à Dakar, les 30 auditeurs de la 48e promotion du cycle diplômant du Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB) à se mettre leurs capacités au service du développement des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Il intervenait à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la première phase de leur formation.

Les récipiendaires de la 48e promotion du cycle diplômant du COFEB vont ensuite entamer, dans les prochains jours, un stage pratique ainsi que la préparation de leur mémoire, dernière étape avant l'obtention du master en finance et gestion bancaire.

Le vice-gouverneur de la BECEAO les a invités "à cultiver l'ouverture d'esprit, l'initiative, l'audace et à ne pas craindre d'être des acteurs du changement, pour concevoir des solutions adaptées aux besoins de nos États et anticiper les transformations qui façonneront les économies africaines de demain".

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"Les connaissances n'ont de valeur que lorsqu'elles éclairent les décisions, répondent efficacement aux besoins des populations et contribuent concrètement au progrès économique et social", a déclaré M. Poda, représentant le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou.

Il a invité les auditeurs à tirer pleinement profit de la seconde phase de leur formation, consacrée au stage pratique et à la préparation de leur mémoire de fin d'études.

"Au-delà des connaissances techniques acquises, le programme vise également à développer les qualités humaines et professionnelles indispensables à l'exercice de vos responsabilités, notamment le leadership, l'humilité, la discipline, la persévérance, le sens des responsabilités, l'intégrité, la solidarité et l'esprit critique", a-t-il indiqué.

Évoquant la seconde phase de la formation, consacrée aux stages et aux mémoires de fin de cycle, M. Poda a encouragé les auditeurs à poursuivre leurs efforts.

Il leur a demandé de "mettre pleinement à profit cette immersion professionnelle pour confronter" leurs acquis théoriques aux réalités du terrain, approfondir leur réflexion et proposer, à travers leurs travaux, "des solutions concrètes aux problématiques de nos institutions".

"Entretenez ces liens d'amitié, de fraternité et de solidarité. Ils constituent un espace privilégié de partage d'expériences et de coopération au service de notre Union", a-t-il ajouté à l'endroit des récipiendaires.

Prenant la parole au nom des anciens élèves, Amina Diouf, diplômée de la 45e promotion, a exhorté les auditeurs à préserver les valeurs acquises au COFEB.

"Je vous exhorte à garder comme héritage de ce temps passé ensemble l'esprit du COFEB, à travers la solidarité entre les promotions, l'ouverture sur le monde et l'acquisition d'une vision moderne pour affronter les défis de demain", a-t-elle déclaré.

Le représentant du personnel enseignant, Babacar Sène, a, de son côté, invité les futurs diplômés à faire de la formation continue un principe de carrière.

"Cultivez en permanence le savoir. La formation continue sera votre meilleur allié. Osez l'innovation, ne craignez pas l'échec et transformez les connaissances acquises en actions concrètes pour impacter positivement nos sociétés", a-t-il recommandé.

Au nom des auditeurs de la 48e promotion, Abey Jean Simonnet a assuré que cette formation les engageait désormais à servir leurs institutions avec professionnalisme.

"Nous nous engageons à exercer nos fonctions avec intégrité, compétence et déontologie, à être des acteurs du développement de notre sous-région et des promoteurs d'une croissance économique inclusive et durable", a-t-il déclaré.

Le représentant des diplômés a également appelé ses camarades à préserver les liens tissés durant leur séjour au COFEB.

"Entretenons le réseau que nous avons construit ensemble car, la 48e promotion demeure une communauté unie par les mêmes valeurs et la même ambition de servir", a-t-il lancé, avant de remercier la BCEAO, le COFEB, les enseignants, les institutions d'origine et les familles pour leur accompagnement tout au long de la formation.