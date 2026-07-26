Afrique de l'Ouest: Quatre Sénégalais parmi les diplômés de la 48e promotion du COFEB

Dakar — Quatre Sénégalais figurent parmi les auditeurs diplômés de la première phase du cycle diplômant de la 48e promotion du Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (COFEB) de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), une formation qu'ils jugent exceptionnelle et qu'ils comptent mettre au service de leur pays.

Issus de différents secteurs de l'administration publique sénégalaise, les quatre lauréats ont exprimé leur satisfaction à l'issue de neuf mois de formation intensive en finance et gestion bancaire, aux côtés d'auditeurs venus des huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ils ont affirmé leur volonté de mettre leurs nouvelles compétences au service de l'État et des institutions qui les emploient, estimant que cette formation constitue un levier pour renforcer l'expertise nationale et contribuer aux efforts de développement économique et financier du Sénégal et de l'espace UEMOA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Représenter les couleurs du Sénégal durant un parcours de haut niveau est une source de motivation et de fierté", a déclaré Mamadou Gaye, de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, ajoutant que les connaissances acquises seront utiles "pour le développement de l'organisme d'origine et, de façon plus générale, pour le Sénégal".

Malgré un parcours qu'il qualifie de difficile, Mamadou Gaye estime que l'expérience et les connaissances engrangées à l'issue de ces 9 mois constituent un atout majeur pour participer pleinement au développement du pays.

"Servir mon organisme d'origine, mon pays en général, c'est l'objectif qui m'a motivé à intégrer le COFEB. Mon souhait c'est de continuer sur cette lancée d'excellence et de former les jeunes et participer à la construction de notre pays", a fait valoir M. Gaye, insistant sur la richesse des échanges durant cette formation.

Faisant partie des 30 auditeurs distingués de la promotion, il estime que "l'échange quotidien entre des experts venant des huit pays de l'UEMOA et issus de différents profils constitue la véritable force du COFEB".

A l'image de Mamadou Gaye, Gorgui Ndiaye, agent à la Société nationale de recouvrement (SNR), veut de par cette formation faire partie des plus hauts cadres de ce pays, pour ainsi mettre ses connaissances acquises au rayonnement du Sénégal.

"Approfondir nos connaissances pour les mettre au service du pays, c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons faire partie des fils du pays qui l'amèneront vers l'avant", a affirmé Gorgui Ndiaye.

Une formation exigeante et riche en échange

"Nous sommes très contents, très heureux aujourd'hui d'être diplômés du COFEB. C'est une formation de haute facture", a fait savoir l'agent de la société nationale de recouvrement.

Selon lui, l'exigence de la sélection, basée notamment sur des tests d'entrée et la justification d'au moins deux années d'expérience professionnelle, témoigne du niveau d'excellence de cette formation.

"Elle permettra, après l'obtention du diplôme, d'exercer dans les plus grandes institutions nationales et internationales", a-t-il souligné.

Pour cet auditeur, l'un des aspects les plus marquants de son passage au COFEB reste la qualité de la formation ainsi que l'accueil réservé par la BCEAO.

"Nous venions dans un environnement que nous ne maîtrisions pas forcément, mais les responsables du COFEB nous ont accompagnés, orientés et expliqué les exigences liées à cet environnement prestigieux", a-t-il expliqué.

Mamadou Siradio Sy, de La Poste, a lui aussi salué la qualité de cette formation qui a réuni des enseignants et experts issus de plusieurs institutions universitaires africaines et internationales.

"Nous avons eu des professeurs de grandes universités du Sénégal de l'Afrique de l'Ouest, mais également de Paris et de l'Université Laval du Canada", a-t-il relevé.

Il a particulièrement retenu la solidarité entre les auditeurs, qui a permis, selon lui, un partage d'expériences, de cultures et de réalités propres aux différents pays de l'Union.

Le COFEB, créé par la BCEAO, assure depuis plusieurs décennies la formation de cadres de haut niveau dans les domaines de la banque, de la finance et de l'économie monétaire au profit des États membres de l'UEMOA.