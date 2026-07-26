Sénégal: Louga - Le PM Al Aminou Lo et le ministre Makhtar Cissé reçus par le khalife Thierno Bachir TALL

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, ont été reçus samedi par le Khalife Thierno Bachir TALL de Louga.

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, accompagné du ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Mactar Cissé, a effectué ce samedi une visite de courtoisie auprès du Khalife général de la famille oumarienne, Thierno Bachir Mountaga Daha Tall, à Louga. Cette ziarra avait pour objectif de solliciter des prières pour la réussite de l'action gouvernementale et le bien-être des populations.

Le chef du gouvernement a transmis les salutations du président de la République au Khalife et à toute la famille oumarienne.

Il a insisté sur le rôle essentiel des familles religieuses dans la préservation de la paix et de la stabilité du pays. Ahmadou Al Aminou Lo a également sollicité des prières pour un hivernage favorable et le renforcement de la cohésion nationale.

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Il a réaffirmé que la satisfaction des besoins des Sénégalais demeure la priorité du président de la République et de son gouvernement.

Reconnaissant l'ampleur des défis, il s'est toutefois montré confiant quant à une amélioration progressive de la situation du pays.

Au nom du Khalife, le porte-parole Thierno Cheikh Bachir Tall s'est réjoui de cette visite.

Il a salué les qualités humaines et le parcours du Premier ministre, qu'il juge adaptés à ses nouvelles responsabilités. Le guide religieux a assuré les autorités de son soutien spirituel et de ses prières pour le Sénégal.