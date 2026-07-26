Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Président Bassirou D. Faye réceptionne la piscine olympique et le stade Iba Mar Diop rénovés

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réceptionné, samedi, la piscine olympique de Dakar et le stade Iba Mar Diop, deux infrastructures réhabilitées dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La cérémonie s'est déroulée au complexe Tour de l'OEuf, en présence de plusieurs autorités, notamment le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (Cojoj), Mamadou Diagna Ndiaye, le maire de la ville de Dakar, Abass Fall, l'ambassadrice de France au Sénégal, ainsi que de nombreuses autres personnalités.

À l'issue de la visite des deux sites, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye s'est félicité de la qualité des travaux réalisés et du respect des délais. « Je ne peux que dire aujourd'hui, sur les deux sites que j'ai visités, ma satisfaction totale quant au fait que nous ayons réussi à finaliser ces ouvrages dans les délais », a-t-il déclaré.

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Pour le président de la République, cette étape importante ne constitue qu'une partie du processus, l'objectif étant de réussir l'ensemble de l'organisation des JOJ Dakar 2026. « Notre satisfaction entière ne sera pas seulement de réceptionner des infrastructures livrées, mais de tenir l'intégralité de nos engagements, de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture », a-t-il souligné.

« Les conditions les plus optimales »

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que les JOJ Dakar 2026 dépassent le cadre national et constituent un rendez-vous majeur pour tout le continent africain. « Nous avons dit que c'est l'Afrique qui accueille, et nous tenons à ce que l'Afrique accueille dans les conditions les plus optimales », a-t-il affirmé.

Le chef de l'État a également salué l'engagement des partenaires ayant contribué à la réalisation de ces ouvrages, notamment l'Agence française de développement (AFD), les entreprises mobilisées et les équipes techniques. « Je voudrais saluer l'ensemble des parties prenantes à cette oeuvre que nous sommes en train de réaliser.

L'écart entre la situation que j'avais constatée lors de ma dernière visite et celle d'aujourd'hui témoigne de l'engagement fort de toutes les équipes chargées de livrer ces infrastructures dans les délais convenus », a-t-il déclaré. Il a également mis en avant la contribution des entreprises étrangères, en particulier chinoises. « Je note la présence et l'accompagnement d'entreprises chinoises, qui ont réalisé un travail remarquable », a-t-il ajouté.

Avec la réception de la piscine olympique de Dakar et du stade Iba Mar Diop, plusieurs infrastructures destinées aux JOJ Dakar 2026 entrent désormais dans leur phase opérationnelle. Les Jeux olympiques de la Jeunesse se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026, faisant de Dakar la première ville africaine à les accueillir.