Sénégal: Abdourahmane Diouf, ministre de l'Energie - « Aujourd'hui, je peux vous dire qu'Awalé et Mimi 2024 n'existent plus »

Abdourahmane Diouf, superviseur adjoint de la coalition Diomaye Président, a indiqué, samedi, à l'occasion de l'assemblée générale constitutive du nouveau parti présidentiel « Kiiraay, Les Patriotes Républicains », que cette nouvelle formation politique s'enrichira de la fusion de plusieurs partis.

« Aujourd'hui, je peux vous dire qu'Awalé et Mimi 2024 n'existent plus. Nous avons choisi notre leader et nous allons dérouler notre stratégie pour remporter les élections locales, les élections législatives et l'élection présidentielle de 2029 », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, il a ajouté : « Nous savions que nous avions choisi le bon chemin, celui de la patrie d'abord. Nous avons fait le choix de Bassirou Diomaye. »