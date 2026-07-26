Sénégal: Abdourahmane Diouf, ministre de l'Energie - « Aujourd'hui, je peux vous dire qu'Awalé et Mimi 2024 n'existent plus »

25 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Makhfouse Ngom

Abdourahmane Diouf, superviseur adjoint de la coalition Diomaye Président, a indiqué, samedi, à l'occasion de l'assemblée générale constitutive du nouveau parti présidentiel « Kiiraay, Les Patriotes Républicains », que cette nouvelle formation politique s'enrichira de la fusion de plusieurs partis.

« Aujourd'hui, je peux vous dire qu'Awalé et Mimi 2024 n'existent plus. Nous avons choisi notre leader et nous allons dérouler notre stratégie pour remporter les élections locales, les élections législatives et l'élection présidentielle de 2029 », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, il a ajouté : « Nous savions que nous avions choisi le bon chemin, celui de la patrie d'abord. Nous avons fait le choix de Bassirou Diomaye. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.