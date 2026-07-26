Sénégal: Bassirou Diomaye Faye lance « Kiiraay, les Patriotes républicains », sa nouvelle maison politique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé, ce samedi 25 juillet 2026 au King Fahd Palace, son parti politique baptisé « Kiiraay, les Patriotes républicains ». Un nom puisé dans le lexique wolof, destiné à incarner les valeurs de proximité, de patriotisme et de rassemblement.

Dans un discours marqué par une forte symbolique rurale, le chef de l'État a présenté cette création comme un projet de long terme. « Aujourd'hui, nous fondons une maison commune. Fonder, c'est semer une graine », a-t-il déclaré, avant d'évoquer ses origines : « J'ai été un enfant de Ndiaganiao. (...) Je viens d'une famille de paysans. » Une enfance qui, selon lui, a façonné sa vision politique : « C'est dans ce monde-là, bien avant les livres, que j'ai reçu mes premières leçons de politique. »

Poursuivant sa métaphore agricole, le président a affirmé que « le temps est le plus honnête des juges », avant d'inviter à privilégier l'action aux polémiques. « Chez nous, un paysan ne passe pas sa saison à maudire l'herbe folle (...). Me voici donc au champ », a-t-il lancé, concluant que Kiiraay est une « semence nouvelle » appelée à s'enraciner dans toutes les communes du Sénégal et au sein de la diaspora.

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Ce lancement marque un tournant dans l'organisation du pouvoir. À son arrivée à la présidence, Bassirou Diomaye Faye avait quitté son poste de secrétaire général de Pastef au nom de la séparation entre la fonction présidentielle et la direction d'un parti. La création de Kiiraay ouvre par ailleurs une nouvelle étape pour plusieurs ministres et responsables de la majorité présidentielle, jusque-là membres de formations distinctes, désormais invités à clarifier leur position en optant pour une adhésion exclusive au nouveau parti.

La naissance du nouveau parti est l'aboutissement d'un processus de restructuration engagé en novembre 2025 sous la supervision d'Aminata Touré. Rappelant la mission confiée par le chef de l'État, elle a souligné avoir suivi « à la lettre » les orientations visant à ouvrir la coalition à tous les Sénégalais. « Neuf mois plus tard, cela a abouti à la création de ce parti politique », s'est-elle félicitée.