Sénégal: National 1 féminin - L'équipe de GBA sacrée pour la première fois

25 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Guédiawaye Basket Academy (GBA) a été sacré champion du Sénégal de National 1 dames pour la première fois de son histoire, après avoir renversé l'Assocation sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD), samedi soir, à l'issue de la manche retour de la finale du championnat.

La rencontre s'est déroulée au stadium Marius Ndiaye, à Dakar.

Battue à l'aller (68-72), l'équipe de GBA a pris sa revanche e dominant (62-52) l'ASCVD.

Les banlieusardes mettent ainsi fin à l'hégémonie de l'équipe féminine de la ville de Dakar.

Elle a dominé le championnat féminin ces cinq dernières années.

De son côté, GBA décroche son premier titre en championnat.

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