Afrique: CAN minifootball 2027 - Le Sénégal dans le groupe F avec le Soudan, l'Île Maurice et du pays invité

Dakar — Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de minifootball, effectué samedi soir, a placé le Sénégal dans le groupe F, en compagnie de l'Île Maurice, du Soudan et de l'équipe invitée (Wild Card).

La 5e édition de la Coupe d'Afrique des nations de minifootball se tiendra en Guinée, du 9 au 23 janvier 2027.

Vingt-quatre équipes prendront part au tournoi avec l'ambition de succéder à la Libye, tenante du titre. Elles seront réparties en six groupes de quatre.

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Le tirage au sort s'est déroulé à Conakry, la capitale guinéene, en présence des autorités guinéennes et des dirigeants du minifootball africain.

Les Lions du Sénégal, qui avaient pris part à la précédente édition disputée à Derna, en Libye, avaient été éliminés dès le premier tour après avoir concédé deux défaites en trois matches.

Ils évoluaient alors dans le groupe A, aux côtés de la Libye, du Tchad et de la RD Congo.

Le retour du Sénégal sur la scène continentale a été rendu possible grâce à la création récente de l'Association pour la promotion du minifootball au Sénégal (APMFS), dirigée par Mouhammad Karamoko Baldé.

Finaliste de la première édition en 2018, la sélection sénégalaise a également participé à l'édition 2021, où elle s'était arrêtée en quarts de finale. Elle disputera ainsi sa quatrième phase finale de CAN.

La CAN de minifootball est organisée par la Confédération africaine de minifootball. Créée en 2016, cette organisation est membre de la Fédération mondiale de minifootball, une instance entièrement indépendante de la FIFA.

La dernière édition de la CAN de minifootball s'est déroulée en 2025 à Derna, en Libye, et a été remportée par la Libye.

La première édition, organisée en 2018 en Libye, avait été remportée par la Côte d'Ivoire, victorieuse du Sénégal en finale.

L'Égypte a remporté la deuxième édition, disputée en 2021 au Nigeria. L'Afrique du Sud est vainqueur de l'édition de 2024 à domicile.

Le minifootball est une variante du football à effectif réduit. Il se pratique le plus souvent à cinq contre cinq, mais peut également se jouer à six, sept, huit ou neuf joueurs par équipe.

Les rencontres se disputent sur une pelouse synthétique de 50 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur.

Un match comprend deux périodes de 25 minutes chacune. Cette discipline est ouverte aussi bien aux joueurs professionnels qu'aux amateurs.

Composition des groupes

Groupe A : Guinée, Cameroun, Bénin, Tanzanie

Groupe B : Libye, Afrique du Sud, RD Congo, Kenya

Groupe C : Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Gambie

Groupe D : Côte d'Ivoire, Tchad, Mali, Soudan du Sud

Groupe E : Ghana, Burkina Faso, Maroc, Sierra Leone

Groupe F : Sénégal, Soudan, Île Maurice, Wild Card