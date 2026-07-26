Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Kiiraay/Les Patriotes républicains est une maison ouverte à tous'

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré, samedi, que "Kiiraay/Les Patriotes républicains", le nouveau parti politique dont il est le président d'honneur, est une "maison ouverte" qui promeut des valeurs d'éthique et de transparence.

"Kiraay/Les Patriotes est une maison ouverte, qui a pour crédo l'éthique, servir et non se servir. Les responsabilités y seront des devoirs et non des récompenses. Et nul n'y trouvera un abri contre ses fautes car la justice de ce pays est et restera indépendante. Kiiraay aura la transparence pour règle, ses ressources seront connues, leur gestion transparente", a dit Bassirou Diomaye Faye.

La nouvelle formation politique est ouverte aux jeunes, aux femmes, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs, aux enseignants, aux soignants, à la diaspora et à "tous ceux qui placent la République au-dessus de nos personnes", a-t-il ajouté.

Les symboles de "Kiiraay/Les Patriotes républicains" sont un "parapluie protecteur", tenu par une main ferme sur une carte géographique du Sénégal, avec le slogan "La patrie d'abord".

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Le président d'honneur de "Kiiraay/Les Patriotes républicains dit compter sur "des visages dans chaque quartier, dans chaque commune, et même dans la diaspora", saluant "l'engagement" d'élus, de membres de la coalition "Diomaye Président" et de militants de Pastef considérés comme des "patriotiques authentiques fidèles à nos idéaux".

La superviseure générale de la coalition "Diomaye Président", lisant la résolution générale de cette assemblée constitutive, a déclaré que "437 partis et mouvements ont décidé de fusionner avec la coalition [présidentielle] pour créer le nouveau parti", "Kiiraay/ Les Patriotes républicains".

La création de ce parti fait suite à la séparation entre le Président Faye et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, à la suite de divergences politiques.

Début juillet dernier, recevant plus de 300 maires au Palais de la République, Bassirou Diomaye Faye avait annoncé la transformation de la coalition Diomaye Président en parti politique.

"Il est temps d'aller vers une unité organique. C'est-à-dire aller vers la création d'un parti politique pour matérialiser cette grande ambition que nous avons pour le pays. Cette formation politique, vous en serez des fondateurs légitimes. Avec une responsabilité historique de défendre et vulgariser les actions du gouvernement à partir des territoires", avait-il déclaré.