Sénégal: Croix-Rouge sénégalaise - Moussa Sow réélu président du comité départemental de Tivaouane

Tivaouane — Moussa Sow a été réélu, samedi, à la tête du comité départemental de la Croix-Rouge sénégalaise (CRS) de Tivaouane, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, tenue pour mettre fin à une crise interne qui divisait la structure depuis plusieurs mois.

Il a été élu d'une courte tête, par 13 voix contre 12 pour son challenger, Laye Seck, à l'issue d'un scrutin.

L'AG extraordinaire s'est déroulée au siège départemental de la Croix-Rouge, sis au quartier HLM de Tivaouane, sous la supervision d'une mission du bureau national de la CRS conduite par les deuxième et troisième vice-présidents, Mbagnik Ndiaye et Dioumacor Sène, en présence du focteur Mouhamadou Ba, représentant du médecin-chef du district.

Une trentaine de personnes ont pris part à cette assemblée, notamment des membres du conseil d'administration, le président sortant Moussa Sow.

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Maïmouna Ndoye, qui revendiquait également la présidence du comité départemental, était également présente à cette AG, de même que des représentants du bureau national.

Selon les responsables nationaux, cette assemblée générale visait à mettre un terme au différend né de la réunion du conseil d'administration du 14 décembre 2025, lors de laquelle une majorité de membres avaient décidé de destituer Moussa Sow.

Après l'échec d'une tentative de médiation menée par une mission nationale entre les deux parties avant l'ouverture des travaux, il a été décidé de procéder au renouvellement du bureau, à travers une élection.

Le quorum étant atteint, avec la présence de 25 des 30 membres du conseil d'administration, l'assemblée générale a pu se tenir, conformément aux dispositions statutaires.

Deux candidats étaient en lice pour la présidence : Moussa Sow, représentant du comité communal de Tivaouane, et Laye Seck, du comité communal de Darou Khoudoss.

Installé dans ses fonctions, le président réélu a remercié les membres, pour la confiance renouvelée, avant d'appeler à la réconciliation.

Moussa Sow a déploré près de deux années de tensions internes, invitant l'ensemble des responsables à "enterrer la hache de guerre" et à oeuvrer dans l'unité, afin de relancer les activités humanitaires du comité.

Le nouveau bureau du comité départemental de la Croix-Rouge sénégalaise de Tivaouane est composé ainsi qu'il suit :

- Président : Moussa Sow ;

- 1-er vice-président : Serigne Mbacké Seck ;

- 2-ème vice-président : Saliou Mbengue ;

- 3-ème vice-président : Mansour Kasse ;

- 4-ème vice-président : Sakhewar Ndiaye ;

- 5-ème vice-président : Alioune Ndiaye ;

- Trésorier général : Mor Djité ;

- Trésorière générale adjointe : Suzanne Catherine Ciss

- Représentante des femmes volontaires : Ndèye Mbaye ;

- Représentant des jeunes : Pape Demba Sall.