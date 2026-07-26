Sénégal: Kédougou - Des parcelles de maïs attaquées par des chenilles légionnaires à Saraya et Salémata

Kédougou — La situation phytosanitaire dans la région de Kédougou (sud-est) est marquée par la présence de chenilles légionnaires d'automne sur les parcelles de maïs dans les départements de Saraya et Salémata, apprend-on du rapport hebdomadaire de la direction régionale du développement rural (DRDR).

"La situation phytosanitaire est marquée par la présence des chenilles légionnaires d'automne dans les départements de Saraya et Salémata. Cependant, elle est bien suivie et sous contrôle avec des dégâts moins sévères sur les cultures", indique la même source.

Elle signale que la Direction de la protection des végétaux (DPV) a doté le département de Kédougou d'un stock de 40 litres de Sultan 480 EC pour une lutte efficace de la chenille légionnaire.

La société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) a recensé cette une superficie totale de 7213,5 ha exploités dans le département de Saraya, sur un objectif de 7228,5 ha, soit 99% des prévisions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est une superficie totale de 7213,5 ha, contre un objectif de 7228,5 ha, soit 99% [des prévisions] pour un total de 1441 chefs d'exploitation et un cumul de 1493 producteurs", détaille le rapport, soulignant que le projet "Agriculture familiale" de la société minière BOTA SA a appuyé les producteurs de la commune de Madina Baffé.

Les prévisions pour l'hivernage de cette année indiquent une situation pluviométrique normale à déficitaire, facteur important pour une bonne planification des opérations de production, signale la direction régionale de l'Agriculture.

Il note par ailleurs que les opérations de mise en place et de cession des semences d'arachide se poursuivent dans toutes les commissions de distribution.

"Au total 466,30 tonnes de semences certifiées de la variété 73-33 (niveau R2) ont été réceptionnées, représentant un taux de mise en place de 96,14%. La distribution aux producteurs progresse également à un rythme soutenu avec un taux de cession de 85,46%", relève le document.

Sur les cinq variétés de riz prévues pour la région, trois sont déjà disponibles, à savoir BG 90-2, Sahel 108 et Nerica L19, selon la direction régionale du développement rural.

Le taux de mise en place de ces différentes variétés "sont respectivement à 50%, 72,24% et 65,25%. Les opérations de distribution sont en cours, avec des taux de cession respectifs de 100%, 33,38% et 25,45%", note-t-on.

Le rapport hebdomadaire souligne par ailleurs que la région de Kédougou a enregistré les premières vagues de semis pour le fonio, le maïs, le riz, l'arachide, le sorgho et le coton, qui sont actuellement "aux stades de levée à croissance et début floraison pour les premiers semis d'arachide".

La publication indique que l'ensemble du matériel agricole réceptionné dans le cadre du programme Intermaq a été intégralement distribué aux bénéficiaires.