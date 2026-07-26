Tunisie: Hammamet - Deux étrangers arrêtés dans un hôtel avec sept sachets de marijuana

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Yasmine Hammamet ont arrêté deux personnes de nationalité étrangère, soupçonnées d'être impliquées dans une affaire de détention et possession de stupéfiants en vue de leur commercialisation, a indiqué une source sécuritaire.

L'intervention a eu lieu après la réception d'informations faisant état de la présence de deux étrangers, résidant dans un hôtel de la zone touristique de Hammamet, et soupçonnés d'être impliqués dans des activités liées au trafic de drogue.

Une perquisition menée dans une chambre d'hôtel

Après coordination avec le ministère public, les unités sécuritaires ont procédé à la perquisition de la chambre occupée par les deux suspects.

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L'opération a permis de découvrir sept sachets fermés contenant une quantité importante de marijuana, qui serait destinée, selon les premiers éléments de l'enquête, à la commercialisation.

Après consultation du parquet, il a été décidé de placer les deux étrangers en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Une procédure judiciaire a été engagée à leur encontre pour des faits présumés de détention, possession et transport de stupéfiants avec intention de trafic.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ensemble des circonstances de l'affaire et d'identifier d'éventuels autres membres d'un réseau impliqué.