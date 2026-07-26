Tunisie: Le Kef - Les fortes pluies contribuent à maîtriser les incendies après cinq jours de lutte

Les fortes précipitations enregistrées samedi après-midi dans plusieurs régions du gouvernorat du Kef ont largement contribué à l'extinction des flammes et à la réduction des foyers d'incendie, notamment à Sakiet Sidi Youssef, où les feux ont été presque totalement maîtrisés, selon des témoins et une source de la Protection civile cités par l'agence TAP.

Les pluies ont également permis une amélioration notable de la situation dans les délégations de Touiref et de Nebeur, où une grande partie des foyers encore actifs ont été réduits.

Cinq jours d'incendies dans plusieurs zones du Kef

Ces incendies ont touché plusieurs régions du gouvernorat du Kef durant près de cinq jours, notamment Sakiet Sidi Youssef, Nebeur, Touiref et Le Kef Ouest.

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Les feux ont causé des dégâts importants, selon les premières constatations, dans des zones particulièrement difficiles d'accès pour les équipes d'intervention.

Les reliefs accidentés et la difficulté d'accès à certains secteurs montagneux ont compliqué les opérations de lutte contre les flammes. Les équipements des structures publiques ont rencontré des obstacles pour atteindre plusieurs zones élevées, en raison notamment de l'état des pistes menant aux habitations et aux zones sinistrées.

Les interventions ont également été rendues plus complexes par les conséquences des conditions météorologiques précédentes. Plusieurs pistes ont été affectées par des glissements de terrain et des phénomènes d'érosion, provoqués par les pluies enregistrées durant l'hiver dernier.

Cette situation a limité la capacité de déplacement des moyens d'intervention dans certains secteurs et retardé l'accès aux zones touchées.

Avec les pluies enregistrées samedi, la situation connaît une évolution favorable, notamment à Sakiet Sidi Youssef où les feux ont été presque entièrement éteints.

Les opérations de surveillance restent toutefois nécessaires afin d'éviter toute reprise des foyers, particulièrement dans les zones forestières où les conditions de sécheresse et les vents peuvent favoriser une nouvelle propagation des flammes.