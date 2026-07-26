Afrique: Singapour facilite l'entrée de 44 pays africains... mais les Tunisiens restent soumis au visa

Les voyageurs tunisiens souhaitant se rendre à Singapour doivent toujours obtenir un visa avant leur départ. La Tunisie figure parmi les pays dont les ressortissants sont soumis à une demande préalable de visa, selon les informations actualisées par les autorités singapouriennes le 20 juillet 2026.

Cette obligation concerne les détenteurs du passeport tunisien, qu'il s'agisse de déplacements touristiques, professionnels ou autres motifs de voyage. Elle ne constitue toutefois pas une interdiction d'entrée sur le territoire singapourien, mais une formalité administrative obligatoire à accomplir avant le déplacement.

Dans sa liste officielle des pays dont les citoyens doivent obtenir un visa avant leur arrivée, Singapour cite plusieurs États, notamment : la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, l'Égypte, le Nigeria, le Mali, le Soudan, la Somalie, l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Jordanie, le Liban et le Yémen.

La liste comprend également plusieurs pays d'Asie, notamment l'Afghanistan, le Bangladesh, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord ou encore le Turkménistan.

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Pourquoi Singapour impose-t-il un visa à certains pays ?

Pour les ressortissants des pays concernés, dont la Tunisie, la demande de visa doit être effectuée avant l'arrivée à Singapour.

Les autorités singapouriennes précisent que les services disponibles comprennent notamment la demande de visa et la possibilité d'obtenir une Letter of Introduction (LOI), une lettre de recommandation ou de soutien pouvant être requise dans certaines procédures.

Les voyageurs doivent donc anticiper leurs démarches avant la date prévue de départ afin d'éviter tout problème à l'embarquement ou à l'entrée sur le territoire.

Singapour applique une politique d'entrée qui repose sur une évaluation régulière des questions liées à : la gestion des flux migratoires ; la sécurité aux frontières ; les procédures de contrôle des voyageurs.

Contrairement à certains pays qui annoncent des exemptions de visa par grandes régions géographiques, Singapour établit sa politique en fonction des nationalités et des catégories de voyageurs.

Les autorités singapouriennes peuvent ainsi autoriser l'entrée sans visa préalable pour certains passeports, tandis que d'autres restent soumis à une procédure de demande avant voyage.

Une destination stratégique pour les Tunisiens

Singapour représente une destination particulièrement attractive en Asie, à la fois pour le tourisme, les affaires, les études et les opportunités professionnelles.

La cité-État est considérée comme l'un des principaux centres financiers et économiques mondiaux, accueillant chaque année des visiteurs venus des quatre coins du monde.

Pour les voyageurs tunisiens, le maintien de l'obligation de visa constitue donc un élément important à prendre en compte dans la préparation d'un déplacement vers cette destination.

Cette situation intervient alors que Singapour figure régulièrement parmi les pays disposant des passeports offrant le plus grand accès international.

Son propre passeport occupe les premières places des classements mondiaux de mobilité, avec un accès sans visa ou avec formalités simplifiées à un grand nombre de destinations.

À l'inverse, les détenteurs de certains passeports, dont le passeport tunisien, restent soumis à des procédures supplémentaires pour accéder à certains territoires.