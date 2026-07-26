Afrique: Mercato - Souleymane Coulibaly dans le viseur du CA

Le buteur malien d'Asko de Kara du Togo pressenti pour signer.

Souleymane Coulibaly, avant-centre malien de 26 ans, pourrait s'engager avec le CA. Buteur à treize reprises la saison écoulée avec les Togolais de Asko de Kara, Coulibaly, passé aussi par les rangs de l'Etoile de Mandé, de Djoliba et de Telecome Egypte SC, s'est surtout distingué jusque-là par son placement payant à l'intérieur des surfaces adverses.

Toujours chapitre cibles clubistes éventuelles, certaines sources font état du piston de 23 ans, Ghaith Ouahabi, libre de droit après que sont mandat a pris fin à l'EST. Pisté par l'USM qui lui aurait même proposé un contrat en bonne et due forme, Ouahabi se donne le temps de la reflexion, et attendrait peut-être un signe de la part de Maher Kanzari pour se décider.Volet flux sortants Clubistes à présent, après Firas Chawat, Ahli Benghazi cible l'ailier Hamza Khadhraoui, 27 ans.

Aux dernières nouvelles, le néo coach du CA, Maher Kanzari, aurait tranché. Khadhraoui, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, ne bougera pas, du moins jusqu'à ce jour, et ce, même si Ahli Benghazi a proposé 400.000 dollars d'indémnité de transfert. Rappelons que lors de sa signature en 2024, le Stade Tunisien (ex-club employeur du joueur) avait inclus une clause pour toucher 20 % sur ses futurs transferts.

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Ismaël Gharbi prêté au CD Leganés

Ismaël Gharbi, milieu offensif de 22 ans a été prêté au CD Leganés par le Sporting Braga. La transaction est assortie d'une option d'achat. Produit du PSG, Gharbi avait, par la suite, vécu des expériences à Lausanne-Sport, Braga et à Augsburg avant de revenir au Sporting de Braga en été 2024. Lié aux Portugais de Braga jusqu'en 2029, Gharbi est valorisé à hauteur de 5 millions d'euros. Il touchait 80 000 euros par an au Portugal.

Amri et Ben Dhiaf signent à l'ESS

L'Étoile Sportive du Sahel a engagé deux milieux de terrain. Abdallah Amri transfuge de l'USBG et Achraf Ben Dhiaf, en provenance de l'ESZ. Tous deux ont paraphé des engagements de deux ans.

Cinq recrues pour l'ASS

L'Avenir Sportif de Soliman poursuit ses emplettes et compte à présent cinq recrues. En dépit de leur relégation en L2, les Cap-bonnais entendent vite retrouver l'élite. Et pour y arriver à terme, l'ASS a bouclé les recrutements de Hamza Ghalleb, Hassen Chelly, Hamza Gouider, Khaled Boussaïdi et Khalil Sassi. Rappelons par contre que volet flux sortants, Amine Kamoun ne béneficera pas des services du latéral Amanallah Mjahed, transféré aux Emiratis d'Al Wahda FC en contrepartie de 90.000 dinars.