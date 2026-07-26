Congo-Kinshasa: L'Union des footballeurs du Congo met l'accent sur la protection et le bien-être des joueurs

L'Union des footballeurs du Congo (UFC) a tenu son assemblée générale ordinaire, jeudi 23 juillet à Kinshasa. Les participants ont évalué plusieurs projets visant à améliorer les conditions de vie et de travail des joueurs et joueuses de football en République démocratique du Congo. L'assemblée a également abordé la lutte contre la pédocriminalité et les violences dans le milieu sportif.

Selon les responsables de l'UFC, des actions seront poursuivies afin de renforcer la protection des jeunes joueurs et de prévenir toute forme d'abus dans le football.

« Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, la FIFA avait diligenté une enquête sur des abus commis à l'encontre de jeunes footballeurs et que des procédures avaient été engagées devant la Commission d'éthique de la FIFA. Certaines personnalités impliquées dans l'encadrement du football avaient alors été sanctionnées. Cependant, nous recevons encore des informations selon lesquelles ces personnes circulent librement. Nous allons donc organiser des séminaires afin de prendre des mesures concrètes pour éradiquer définitivement ce fléau dans notre environnement footballistique », a souligné Dodo Landu, président de l'UFC.

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L'UFC prévoit de mettre en oeuvre, dès le début de la saison sportive 2026-2027, le projet « Raising Our Game », une initiative destinée à renforcer la protection des joueuses et à promouvoir les valeurs d'équité et d'égalité au sein des clubs.

Parmi les mesures envisagées figure la consultation de deux joueuses par club afin d'élaborer, dès la saison 2026-2027, un plan d'action visant à mieux protéger les athlètes féminines et à améliorer leurs conditions de travail.

Les échanges ont également porté sur le dialogue social entre les différents acteurs du football congolais, ainsi que sur les perspectives du projet Fecofa 2030, présenté comme un cadre stratégique pour le développement du football national.

À l'issue des travaux, les participants ont réaffirmé leur engagement à promouvoir un environnement sportif plus sûr, plus inclusif et davantage respectueux des droits des joueurs et des joueuses.