Afrique: Tournoi Ufoa B/Qualificatif CAN U20 (2027) - Les Éléphanteaux ouvrent les hostilités face aux Guépards juniors

25 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

La compétition s'ouvre, ce dimanche au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, avec 7 formations.

La bataille pour les qualifications à la Can des Juniors 2027 au Ghana s'ouvre ce dimanche. Pays hôte, la Côte d'Ivoire attaque la compétition face au Bénin au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un match important pour les Éléphanteaux.

Dans un groupe A à trois équipes, une victoire, surtout en match d'ouverture constitue forcément une belle option en vue de la qualification pour les demi-finales. C'est donc le match à ne pas rater pour la bande à Oussou Israël.

Le sélectionneur ivoirien qui effectue ses premiers pas en match officiel avec le groupe mesure l'importance de cette rencontre. C'est pourquoi il a soumis à ses joueurs une préparation intense durant quelques semaines à Abidjan avant de débarquer à Yamoussoukro.

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Au regard des matchs amicaux disputés et de la qualité du groupe qui bénéficie de l'expérience de plusieurs joueurs évoluant dans l'élite du football ivoirien. Le portier de l'Ofc Adiaké, Kouassi Yannick, élu meilleur gardien de la Ligue2 la saison dernière, ou encore Obli Kouamé le défenseur du Fc Mouna, constituent des socles autour desquels Oussou a bâti son équipe.

La concentration et surtout l'application seront déterminantes face à une formation du Bénin qui est arrivée sur le sol ivoirien avec beaucoup de détermination.

A l'image des juniors béninoises qualifiées pour le Mondial de leur catégorie, les Guépards juniors entendent décrocher leur qualification pour la Can des juniors 2027. Raymond Tchayé a sélectionné 24 joueurs dont 4 évoluant hors du continent pour la bataille de Yamoussoukro. Cela démontre du sérieux que l'équipe met dans ce tournoi.

La rencontre d'ouverture de la poule A entre Éléphanteaux et Guépards juniors est prévue pour dimanche à partir de 14h30. Pour leur deuxième sortie, les Ivoiriens en découdront avec les Mena juniors le 1er août, au stade du lycée scientifique de Yamoussoukro.

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