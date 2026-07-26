Cote d'Ivoire: Sanfrecce Hiroshima/Sébastien Haller - « J'ai décidé de relever un autre défi au Japon »

Sébastien Haller va ouvrir une nouvelle page de sa carrière cette saison. Après avoir connu plusieurs émotions en Europe, l'attaquant ivoirien a décidé de tenter une nouvelle expérience en Asie. Son choix s'est porté sur le Japon où il s'est engagé avec Sanfrecce Hiroshima.

De retour avec ses coéquipiers à Hiroshima après une tournée en Autriche, Sébastien Haller a été présenté officiellement et il a donné sa première conférence de presse. Occasion pour lui d'expliquer les raisons de son choix et d'évoquer ses ambitions. A 32 ans, l'attaquant ivoirien estime avoir encore des défis à relever.

« Rejoindre le Japon représente un choix important, avec une culture très différente. J'en ai longuement discuté avec ma famille et nous avons décidé de relever ce défi ensemble. C'est une nouvelle aventure qui m'enthousiasme énormément. Et puis, il y avait un dernier détail qui a fait sourire tout le monde : la couleur préférée de ma femme est le violet », a-t-il expliqué.

Au-delà du défi personnel avec sa famille, le héros de la Can 2023 en Côte d'Ivoire reconnaît avoir été séduit par le projet présenté par les dirigeants du club japonais.

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« Le projet présenté par Sanfrecce Hiroshima m'a tout de suite séduit. J'ai senti que le club souhaitait réellement recruter un joueur avec mon profil. Au-delà de l'aspect sportif, j'ai également été touché par le respect et l'humilité dont les dirigeants ont fait preuve lors de nos échanges. Honnêtement, je crois que je n'ai jamais pris une décision aussi rapidement pour un transfert au cours de ma carrière. Je resterai toujours humble et respectueux, et je ferai de mon mieux pour aider le club à atteindre ses objectifs », a-t-il déclaré à son arrivée au sein de l'équipe de J-League.

La nouvelle saison de la Japan League débute le 8 août prochain. Sanfrecce Hiroshima entame sa compétition contre Machida.