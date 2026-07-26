La Banque africaine de développement (Bad) a accordé un prêt de plus de 8 milliards de Fcfa à Biovac, principal fournisseur de vaccins d'Afrique du Sud, afin de soutenir la construction d'une nouvelle usine au Cap. Ce projet vise à accroître considérablement la capacité de production de vaccins sur le continent.

Grâce à cet investissement, selon un communiqué de presse de la Bad, Biovac portera sa capacité annuelle de production à 500 millions de doses.

L'entreprise deviendra notamment le premier fabricant africain à produire intégralement un vaccin oral contre le choléra et le premier en Afrique du Sud à fabriquer localement un vaccin antipoliomyélitique inactivé, grâce à des partenariats de transfert de technologie conclus avec plusieurs acteurs internationaux du secteur.

Alors que l'Afrique importe encore plus de 99 % des vaccins, ce projet contribue à l'objectif de l'Union africaine consistant à produire localement 60 % des vaccins du continent d'ici à 2040.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Outre le renforcement de la souveraineté sanitaire, l'initiative devrait générer environ 340 emplois permanents, dont 43 % seront occupés par des femmes et 30 % par des jeunes. Biovac prévoit également d'élargir ses programmes de formation dans les domaines de la fabrication, du contrôle de la qualité et des sciences réglementaires, en collaboration avec des universités et des centres de formation régionaux.

Pour Solomon Quaynor, vice-président de la Bad chargé du secteur privé, de l'infrastructure et de l'industrialisation, cet investissement dépasse la simple augmentation des capacités de production.

Il vise à renforcer la souveraineté sanitaire du continent, à développer les chaînes de valeur régionales et à améliorer la capacité de l'Afrique à répondre aux futures crises sanitaires.

Le directeur général de Biovac, Morena Makhoana, a salué l'entrée de la Bad dans ce projet, qu'il considère comme une étape majeure vers une Afrique moins dépendante des importations et davantage tournée vers l'exportation de solutions sanitaires.

Selon Kennedy Mbekeani, directeur général de la Bad pour l'Afrique australe, l'expansion de Biovac permettra de répondre aux besoins les plus urgents en vaccins contre le choléra, la poliomyélite, la pneumonie et la méningite.

Prévue pour être achevée en 2028, la nouvelle usine produira d'abord des vaccins contre le choléra, puis contre la poliomyélite, la pneumonie et la méningite.

Le projet bénéficie également du soutien d'un consortium d'institutions de financement du développement, conduit par la Société financière internationale (Sfi), ainsi que de plusieurs partenaires internationaux du secteur de la santé.

Fondée en 2003, en partenariat avec le gouvernement sud-africain, Biovac a déjà fourni plus de 450 millions de doses de vaccins en Afrique australe, notamment des vaccins contre le Covid-19. Cette nouvelle étape devrait consolider le rôle de l'Afrique du Sud en tant que pôle majeur de fabrication de vaccins sur le continent.