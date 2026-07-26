Soudan: Le Premier ministre appelle à une meilleure coordination pour développer le secteur minier

25 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Kamil Idris, a affirmé que le premier Forum Al-Amal sur les questions minières, consacré aux défis et aux solutions, constitue une étape stratégique pour l'avenir du secteur minier et une occasion de contribuer à la relance de l'économie nationale.

S'adressant aux participants, il a insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre le pouvoir central et les États concernant les politiques, la législation et les procédures techniques liées au secteur minier. Il a également appelé à mieux encadrer l'exploitation minière artisanale afin de protéger l'État, les citoyens, les mineurs et l'environnement des risques liés à cette activité.

Le Premier ministre a plaidé pour l'accélération des programmes de cartographie géologique afin de stimuler les investissements nationaux et étrangers, tout en soulignant que la responsabilité sociétale des entreprises devait apporter des bénéfices concrets au développement.

À l'issue du forum, Kamil Idris a reçu le Document national sur les questions minières, appelant à des recommandations concrètes, applicables selon un calendrier précis, et à l'organisation annuelle de cette rencontre afin de suivre leur mise en oeuvre et de soutenir le développement du secteur minier.

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