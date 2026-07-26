Guinée: Drame de Kindia - Le ministre de la Justice réaffirme le visage humain de la justice après le décès d'un élève en détention

Trois jours après le décès en détention d'un élève condamné pour fraude au baccalauréat, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Ibrahima Sory II Tounkara, s'est rendu à Kindia à la tête d'une importante délégation gouvernementale. Cette visite de compassion avait pour objectif de présenter les condoléances officielles du gouvernement à la famille du défunt et de réaffirmer que la justice doit toujours s'exercer dans le respect de la dignité humaine.

Au cours de cette mission, le ministre a rencontré les autorités administratives et judiciaires, les sages de la ville ainsi que les proches du défunt. Ce déplacement, effectué sur instruction du Président de la République et du Chef du Gouvernement, s'inscrit dans une volonté d'accompagner la famille dans cette épreuve et de témoigner de la solidarité de l'État.

Face à la presse, Ibrahima Sory II Tounkara a rappelé que, si la justice est chargée de faire respecter la loi, elle ne peut être dissociée de sa dimension humaine.

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«Il y a trois jours, un élève condamné pour des faits de fraude au baccalauréat est décédé. En tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, je ne pouvais rester insensible à ce qui est arrivé. Certes, il est question de la loi et de la condamnation, mais il faut également montrer le côté humain de la justice. Le Président de la République et le Chef du Gouvernement m'ont mandaté pour venir m'enquérir de la situation et présenter à la famille les sincères condoléances du gouvernement ainsi que celles de l'ensemble du peuple de Guinée », a-t-il déclaré.

Le Garde des Sceaux a également souligné que la présence de l'ensemble de son cabinet, du procureur général, de l'inspecteur général, aux côtés du gouverneur, du préfet, du maire et des notabilités de Kindia, traduisait la volonté des autorités de rester proches des citoyens dans les moments de douleur.

«Notre présence aujourd'hui à Kindia montre que nous ne pouvons rester indifférents à ce drame. L'État est aux côtés de la population et de la famille endeuillée », a-t-il insisté.

De son côté, le gouverneur de la région administrative de Kindia, le Contrôleur général de police Mamoudou Camara, a salué une initiative qui, selon lui, contribue à apaiser les esprits et à renforcer la confiance entre les populations et les institutions.

Il a rappelé que, depuis l'annonce du décès, les autorités locales, en collaboration avec les responsables religieux, sont restées mobilisées auprès de la famille pour favoriser le dialogue, sensibiliser les citoyens et préserver le climat de sérénité dans la région.

«Nous remercions très sincèrement le ministre de la Justice ainsi que toute la délégation qui l'accompagne pour cette marque de compassion. La famille s'en remet à Dieu et nous poursuivrons nos efforts de sensibilisation afin de préserver la paix, la cohésion sociale et la quiétude à Kindia. Nous apprécions également le fait que le ministre ait tenu à rencontrer les sages de Kindia avant de se rendre auprès de la famille du défunt à Sinania », a déclaré le gouverneur.

À travers cette visite, le gouvernement entend réaffirmer son soutien à la famille éprouvée tout en rappelant qu'au-delà de l'application de la loi, la justice doit demeurer attentive aux valeurs de compassion, de respect de la dignité humaine et de proximité avec les citoyens.