Angola: Une entreprise agro-pastorale mise sur la promotion de l'emploi

Cuito — L'entreprise angolaise BrasAfrica, l'une des principales sociétés du secteur agro-pastoral, s'investit davantage ces dernières années dans la promotion de l'emploi à travers le pays, notamment par la mise en place de partenariats avec des revendeurs.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion de l'entreprise sur l'ensemble du territoire national, à travers la création d'un réseau de revendeurs locaux bénéficiant de conditions commerciales différenciées pour l'acquisition de produits destinés à la distribution.

BrasAfrica, également reconnue pour son expérience dans la fourniture de bovins aux éleveurs nationaux, a participé en tant qu'exposant à la première Foire et Vente aux enchères de bétail organisée dans le cadre de la troisième édition de l'Expo-Bié, récemment clôturée dans la ville de Cuito.

Dans une déclaration faite samedi à l'ANGOP, le gestionnaire et coordinateur commercial senior de l'entreprise, Edson Ferreira, a indiqué que l'objectif principal consiste à promouvoir l'emploi et à contribuer davantage au renforcement du secteur agro-pastoral dans les provinces de l'intérieur du pays.

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Il a qualifié le projet d'efficace, précisant que des partenariats ont déjà été établis dans les provinces de Benguela, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Huambo, Huíla et Luanda, où l'entreprise dispose actuellement de plus de 50 revendeurs partenaires.

Selon le coordinateur commercial senior de BrasAfrica, la province de Bié représente la prochaine étape de cette stratégie d'expansion. Ces partenariats contribuent non seulement à la création d'emplois directs dans le secteur agro-pastoral, mais également à la génération d'emplois indirects, favorisant ainsi le développement économique des communautés concernées.

Il a précisé que l'entreprise met à disposition une large gamme de produits, notamment des intrants agricoles, des animaux, des médicaments vétérinaires, des tracteurs, des vaccins, des aliments pour animaux, des suppléments minéraux, des semences, des engrais, des produits phytosanitaires ainsi que des articles destinés aux animaleries.

Edson Ferreira a souligné que l'adhésion croissante des jeunes à ce projet renforcera son impact transformateur sur le secteur agro-pastoral national, contribuant ainsi à la diversification économique et au développement durable du pays.

Selon le responsable, l'expérience de plus d'une décennie acquise par l'entreprise en Angola et dans d'autres pays africains consolide son engagement en faveur du développement de l'agriculture et de l'agro-industrie nationales, tout en contribuant à la diversification économique et à la sécurité alimentaire.

La société se consacre également à la production d'aliments pour animaux et de suppléments minéraux destinés aux bovins, caprins, ovins, volailles, porcins et équins.

Elle fournit par ailleurs des services de conseil, de mise en oeuvre et de gestion de projets agricoles et d'élevage, ainsi que des prestations liées à la construction d'étables, de bergeries, de clôtures, de poulaillers, à l'installation d'unités de production et d'industries de transformation agroalimentaire, en plus de la gestion de cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie.