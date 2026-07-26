Afrique de l'Ouest: Le BRVM poursuit sa progression, porté par les valeurs bancaires qui tirent le marché à la hausse

Le marché boursier régional d'Afrique de l'Ouest a poursuivi sa progression au cours de la semaine qui s'est achevée le 24 juillet, les valeurs bancaires menant la hausse alors que la demande des investisseurs a propulsé l'indice composite BRVM vers un nouveau record.

L'indice composite BRVM a progressé de 1,21 % pour atteindre 484,32 points, tandis que l'indice BRVM 30 a gagné 1,33 % à 230,73 points. L'indice BRVM Principal a affiché la meilleure performance parmi les principaux indices de référence, progressant de 1,52 %, tandis que l'indice BRVM Prestige a gagné 1,18 %. La capitalisation boursière a atteint 18 660 milliards de francs CFA, reflétant la confiance soutenue des investisseurs sur l'ensemble de la place boursière régionale.

Les volumes de transactions ont grimpé de 4,68 % par rapport à la semaine précédente pour atteindre 17,56 millions d'actions, bien que la valeur des transactions ait reculé de 36,36 % à 7,69 milliards de francs CFA. Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a été le titre le plus négocié de la semaine, représentant 14,26 % du chiffre d'affaires total du marché avec une valeur des transactions de 1,10 milliard de XOF. La Société Générale Côte d'Ivoire et SONATEL figuraient également parmi les titres les plus négociés du marché.

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La tendance générale du marché est restée positive, avec 31 titres en hausse, 15 en baisse et un inchangé. BIIC Bénin a mené le peloton des hausses hebdomadaires, progressant de 20,87 % après avoir annoncé une augmentation de 35 % de son produit net bancaire au premier trimestre et un bond de 48 % de son résultat net. SAFCA Côte d'Ivoire a gagné 10,59 % alors que les investisseurs attendaient la cotation des actions nouvellement émises à la suite de son augmentation de capital, tandis qu'ETI a progressé de 7,35 %.

Du côté des baisses, SETAO Côte d'Ivoire a reculé de 8,79 %, ERIUM Côte d'Ivoire a perdu 6,25 % et TotalEnergies Marketing Sénégal a reculé de 6,13 %. Sur le marché obligataire, la capitalisation boursière a légèrement reculé de 0,18 % pour s'établir à 13 010 milliards de francs CFA, les échanges étant dominés par l'émission d'obligations souveraines sénégalaises à 6,75 % échéant entre 2025 et 2032.

Points clés à retenir

La BRVM continue de faire preuve de résilience malgré un contexte d'investissement mondial contrasté, les valeurs bancaires étant une nouvelle fois le moteur de la hausse sur la bourse régionale. Les solides résultats des entreprises, en particulier ceux des institutions financières, renforcent la confiance des investisseurs et contribuent à soutenir la dynamique haussière du marché.

Bien que les valeurs des transactions aient légèrement reculé au cours de la semaine, la hausse des volumes de transactions suggère que la participation des investisseurs reste soutenue, ce qui témoigne d'une liquidité persistante sur les principales valeurs de premier ordre. Les banques ont bénéficié d'une rentabilité accrue, de taux d'intérêt plus élevés et d'une activité de crédit en expansion, ce qui en fait l'un des secteurs les plus attractifs de la bourse.

Le contraste entre la hausse de la capitalisation boursière et le léger recul du marché obligataire reflète également la préférence persistante des investisseurs pour les actions, les entreprises affichant des résultats financiers solides. À l'avenir, la performance du marché dépendra probablement du rythme des publications des résultats des entreprises, des distributions de dividendes et des conditions macroéconomiques dans l'ensemble de la région de l'UEMOA. Si la dynamique actuelle des résultats se poursuit, le BRVM pourrait rester l'un des marchés boursiers africains les plus performants jusqu'au second semestre 2026.