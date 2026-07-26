Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 juillet 2026

revue de presse

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye lance « Kiiraay, les Patriotes républicains », sa nouvelle maison politique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé, ce samedi 25 juillet 2026 au King Fahd Palace, son parti politique baptisé « Kiiraay, les Patriotes républicains ». Un nom puisé dans le lexique wolof, destiné à incarner les valeurs de proximité, de patriotisme et de rassemblement.

Dans un discours marqué par une forte symbolique rurale, le chef de l'État a présenté cette création comme un projet de long terme. « Aujourd'hui, nous fondons une maison commune. Fonder, c'est semer une graine », a-t-il déclaré, avant d'évoquer ses origines : « J'ai été un enfant de Ndiaganiao. (...) Je viens d'une famille de paysans. » Une enfance qui, selon lui, a façonné sa vision politique : « C'est dans ce monde-là, bien avant les livres, que j'ai reçu mes premières leçons de politique. » [Source Le Soleil]

Tunisie : Des manifestants dénoncent le président Kais Saied

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Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi dans les rues de Tunis pour marquer la fête de la République, profitant de l’occasion pour dénoncer le président Kaïs Saïed.

Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Dégage », « C'est fini » et « Seul Kaïs reste heureux », tout en scandant des slogans contre le président.

Wissem Hammi, membre du mouvement Taharak et coordinateur général de la coalition Solidarité, a accusé le gouvernement de paralysie institutionnelle. «La Constitution stipule que c’est au président qu’il revient de proposer le programme et de le mettre en œuvre », a-t-il déclaré. [Source Africanews]

Mali : La Biennale sportive revient après 43 ans

Bamako accueillera, du 7 au 16 août, la première Biennale sportive autonome organisée depuis 1983. Les 19 régions et le district de Bamako doivent concourir dans cinq disciplines.

La relance de la Biennale sportive autonome à Bamako avait une première fois été programmée pour septembre 2025, avant le report de la manifestation pour des contraintes liées au calendrier et à sa préparation. Près d’un an plus tard, le gouvernement a fixé une nouvelle période de dix jours, du 7 au 16 août 2026, pour rétablir cette compétition interrégionale.

Les délégations participeront à des épreuves d’athlétisme, de basketball, de football, de lutte traditionnelle et d’échecs. L’événement réunira pour la première fois les représentants de la carte administrative actuelle du Mali, composée depuis la réforme territoriale de 2023 de 19 régions et du district de Bamako. [Source Apanews]

Burkina Faso et Niger : L’Union africaine tente de reprendre pied dans les transitions du Sahel

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine examine, le 27 juillet 2026, l’évolution des transitions politiques au Burkina Faso et au Niger. Derrière ce rendez-vous, l’UA cherche à renouer un dialogue difficile avec deux régimes militaires engagés dans une refonte durable de leurs institutions.

Lors de la réunion du 27 juillet, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) doit entendre Rebecca Amuge Otengo, représentante permanente de l’Ouganda et présidente du Conseil pour juillet, ainsi que Bankole Adeoye, commissaire de l’UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité. Mamadou Tangara, représentant spécial de la Commission pour le Mali et le Sahel et chef de la MISAHEL, doit également présenter son évaluation.

Le Burkina Faso et le Niger restent suspendus des instances de l’Union africaine après les prises de pouvoir militaires de septembre 2022 à Ouagadougou et de juillet 2023 à Niamey. La ligne de l’organisation demeure officiellement inchangée avec refus des changements anticonstitutionnels, retour à l’ordre constitutionnel et transitions inclusives. En mai 2024, le CPS s’était déjà inquiété de l’allongement des périodes de transition et du recul de l’espace politique et civique. [Source Afrik.com]

Congo : La CEA veut faire de la filière bois un moteur de l’industrialisation en Afrique centrale

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) entend faire du bassin du Congo un véritable levier d’industrialisation durable. Elle a annoncé l’organisation d’une réunion régionale de cadrage, prévue les 29 et 30 juillet à Yaoundé. L’objectif est clair : passer de la simple exportation de grumes à une transformation locale qui crée de la valeur, des emplois et renforce l’intégration régionale. Cette initiative marque une volonté affirmée de rompre avec des décennies d’exploitation minière des ressources sans bénéfices significatifs pour les économies locales.

La rencontre réunira à Yaoundé une pluralité d’acteurs, incluant les États membres, les communautés économiques régionales, les institutions financières, le secteur privé, ainsi que des représentants des zones économiques spéciales (ZES) et des centres de recherche. L

’ambition est d’examiner la méthodologie d’une étude dédiée à l’industrialisation de la chaîne de valeur du bois, afin d’en préciser les orientations techniques. L’enjeu central est d’identifier des priorités communes pour développer une industrie forestière plus compétitive, en s’appuyant sur des solutions concrètes plutôt que sur des modèles théoriques. La CEA insiste sur la nécessité de traduire les engagements régionaux en investissements productifs. [Source Africapresse]

CAN Féminine 2026 : Les Nigérianes visent un onzième titre continental, les Marocaines en embuscade

Initialement prévue du 17 mars au 3 avril, la Confédération africaine de football a reprogrammé la CAN féminine du 26 juillet au 16 août 2026 au Maroc, qui accueillera le tournoi pour la troisième fois consécutive. Les Nigérianes font partie des grandes favorites et les Marocaines, à domicile, seront à surveiller.

La 14e édition de la CAN féminine se jouera dans les villes de Rabat et de Casablanca, seulement 12 mois après la CAN 2024 qui avait été reportée. Le match d'ouverture opposera l'Algérie au Sénégal à Rabat dimanche 26 juillet (17h00 TU). Parmi les 16 nations participantes, seuls le Nigeria, tenant du titre, et l'Afrique du Sud ont déjà soulevé le trophée.

Unique nation africaine présente à toutes les Coupes du monde féminines de la Fifa depuis sa création en 1991, le Nigeria vise un onzième titre continental. Lors de l'édition 2024, jouée en 2025, les Super Falcons s'étaient imposées au terme d'un scénario renversant en finale. Menées 2-0 à la pause par le Maroc, elles l'avaient emporté 3-2. [Source RFI]

ONU : L’Ougandais Olara Otunnu entre dans la course au secrétariat général

La course pour devenir le prochain secrétaire général des Nations unies compte depuis samedi un septième candidat: l'Ougandais Olara Otunnu, un ancien haut responsable de l'organisation qui a également été candidat présidentiel d'opposition dans son pays. La candidature de M. Otunnu, 75 ans, a été présentée par son pays d'origine et annoncée samedi par l'ONU à ses États membres.

Il rejoint Michelle Bachelet (Chili), María Fernanda Espinosa (Equateur), Rafael Grossi (Argentine), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) et Macky Sall (Sénégal) sur la liste des postulants à la succession d'Antonio Guterres, qui quittera ses fonctions le 31 décembre. Olara Otunnu a été secrétaire général adjoint de l'ONU et représentant spécial pour les enfants et les conflits armés de 1997 à 2005, sous le secrétaire général de l'époque Kofi Annan. [Source LSI Africa]

RDC : La grève des personnels de santé s'aggrave, les cas d'Ebola frôlent les 3 000

Des agents de santé d'un centre de traitement contre Ebola dans l'est du Congo ont fait grève samedi en raison de problèmes de paiement, perturbant les soins aux patients au cœur de la flambée d'épidémie qui s'étend rapidement dans le pays.

Le nombre de cas confirmés d'Ebola au Congo a atteint 2 973, dont 1 309 décès, selon des données gouvernementales publiées vendredi, que les autorités qualifient de la flambée la plus rapide jamais enregistrée.

Les activités au Centre de traitement Ebola Elikya à Bunia, dans la province d'Ituri, ont été largement paralysées après l'arrêt du travail des médecins, des infirmiers et du personnel de sécurité. [Source TRT Afrika]

Angola-Espagne : Une nouvelle ligne de financement pour les PME

L’Angola et l’Espagne renforcent leur coopération financière pour soutenir le développement du secteur privé. Les deux pays ont signé, mercredi 22 juillet, un mécanisme de financement destiné aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) angolaises, avec l’ambition de faciliter leur accès au crédit et de stimuler l’investissement productif.

L’accord a été conclu entre le ministère angolais des Finances et l’Institut de crédit officiel espagnol (ICO), représentés respectivement par le secrétaire d’État aux Finances publiques, Ottoniel dos Santos, et le président de l’ICO, Fernando Salazar. [Source Fineco]

Suppression de l’avancement automatique des fonctionnaires au Gabon : Le FDS plaide pour la concertation avant toute décision

Le Front démocratique socialiste (FDS), présidé par Me Anges Kevin Nzigou, appelle le gouvernement à surseoir à toute décision définitive sur la suppression de l’avancement automatique des fonctionnaires. Estimant qu’une telle réforme ne peut être conduite sans un véritable dialogue social, le parti met en garde contre les risques d’injustice, d’arbitraire et de tensions au sein de l’administration.

Le Front démocratique socialiste (FDS) est monté au créneau au sujet de la réforme de la Fonction publique actuellement en préparation. Dans un communiqué publié le 24 juillet, la formation politique dit avoir pris connaissance «avec une attention particulière» des orientations envisagées, notamment la suppression de l’avancement automatique des fonctionnaires, une perspective qui suscite sa vive préoccupation. [Source Gabon Review]