Afrique: Le scénario très étroit qui pourrait porter Macky Sall au sommet de la diplomatie mondiale

À quelques jours des premiers votes tests au Conseil de sécurité de l'ONU, la course à la succession d'António Guterres entre dans sa phase critique. Si les premiers sondages d'opinion placent l'ancien président sénégalais Macky Sall en net recul derrière la favorite guyanaise Carolyn Rodrigues-Birkett, la mécanique diplomatique des Nations Unies obéit à des règles complexes où les favoris du départ sont rarement les vainqueurs à l'arrivée. Analyse des éventualités qui pourraient propulser l'ancien chef d'État à la tête de l'organisation.

L'art de la diplomatie par défaut : le piège du veto généralisé

À l'ONU, le pouvoir de décision ultime appartient aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité : États-Unis, Chine, Russie, France et Royaume-Uni. Pour Macky Sall, la principale chance de victoire réside paradoxalement dans une paralysie totale entre ces superpuissances.

Si Washington venait à bloquer les candidates jugées trop à gauche et que Moscou ou Pékin opposaient leur veto aux profils trop alignés sur l'Occident, la course se retrouverait dans une impasse. C'est dans ce rôle de candidat de compromis, capable de parler aussi bien à l'Élysée qu'à la Maison Blanche ou au Kremlin comme il l'avait démontré en rencontrant Vladimir Poutine à Sotchi en juin 2022 au nom de l'Union africaine, que Macky Sall pourrait émerger comme la solution de repli idéale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le défi du Front Africain et la concurrence continentale

Pour peser dans les négociations de coulisses, Macky Sall doit pouvoir s'appuyer sur un bloc continental uni. Si l'actuel président sénégalais Bassirou Diomaye Faye l'a reçu à Dakar au cours du mois de juillet pour aborder la question du parrainage diplomatique de son pays, l'unité continentale demeure particulièrement complexe à bâtir.

L'entrée en lice du diplomate et homme politique ougandais Olara Otunnu, intervenue le 24 juillet dernier, vient directement concurrencer la candidature sénégalaise, déjà soutenue initialement par le Burundi. Pour que le scénario d'une victoire africaine fonctionne, Macky Sall devra rapidement s'imposer comme le champion unique du continent afin de faire face aux revendications de l'Amérique latine, jugée prioritaire selon la règle non écrite de la rotation géographique.

Les deux verrous majeurs à faire sauter

Pour transformer ces éventualités en victoire, le candidat sénégalais devra surmonter deux obstacles majeurs auprès des chancelleries internationales. D'une part, il se heurte à une pression historique sans précédent en faveur du genre, entretenue par une alliance transcontinentale qui milite fermement pour qu'une femme accède, pour la première fois de l'histoire, au poste de Secrétaire général. Face à des prétendantes de premier plan comme Michelle Bachelet ou Carolyn Rodrigues-Birkett, Macky Sall doit imposer sa seule stature d'homme d'État. D'autre part, son propre bilan démocratique suscite des réserves que ses équipes s'emploient à lever dans les couloirs des Nations Unies, en tentant de rassurer les démocraties occidentales sur la solidité de sa trajectoire politique malgré les vives contestations qui ont émaillé la fin de son mandat au Sénégal.

Le verdict des "straw polls" attendu ce 30 juillet

Le premier véritable test de viabilité pour ces différents scénarios aura lieu ce jeudi 30 juillet 2026, lors du premier vote à bulletins secrets des quinze membres du Conseil de sécurité. Ce vote informel permettra de mesurer le niveau de rejet ou de soutien initial de chaque candidat et dira si le chemin étroit menant Macky Sall au trentième étage du siège de l'ONU est une option réaliste ou une illusion diplomatique.